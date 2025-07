Transmissão Botafogo x Bragantino ao vivo online: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Copa do Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As oitavs de final da Copa do Brasil 2025 começam nesta terça-feira (29/07) com Botafogo e Red Bull Bragantino no Estádio Nilton Santos. A bola rola às 19h (horário de Brasília).

Na fase anterior, o Glorioso passou por 4 a 1 no agregrado diante do Capital-DF. O Massa Bruta foi ainda melhor. O time de Bragança Paulista fez 6 a 1 e se classificou frente ao Criciúma.

No último fim de semana, os times entraram em campo pelo Brasileirão. O Alvinegro empatou em 1 a 1 com o Corinthians. Já o clube paulista perdeu para o Fortaleza por 3 a 1.

Bragantino luta para chegar às quartas de final pela primeira vez - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Escalação do Botafogo: John; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Artur, Savarino (Joaquín Correa) e Montoro; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Escalação do Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e John John; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro : Anderson Daronco (RS).

: Anderson Daronco (RS). Assistente 1 : Michael Stanislau (RS).



: Michael Stanislau (RS). Assistente 2 : Tiago Augusto Kappes Diel (RS).



: Tiago Augusto Kappes Diel (RS). VAR : Daniel Nobre Bins (RS).



: Daniel Nobre Bins (RS). Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE).

Transmissão Botafogo x Bragantino ao vivo online

O confronto de ida desta fase da competição pode ser vista na internet no Globoplay ou Premiereplay. Isso porque tem cobertura exclusiva do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como assistir no Globoplay?

Acesse globoplay.globo.com ou abra o app no dispositivo desejado.

ou abra o app no dispositivo desejado. Faça login com sua conta Globo (gratuitamente).

Assine o plano com Premiere incluso ou o Globoplay com canais ao vivo.

Procure o jogo na aba "Ao Vivo" e clique para assistir em tempo real.

Como assistir no Premiereplay?

1. Acesse o site globo.com/premiere ou baixe o app no seu celular, tablet ou smart TV.

ou baixe o app no seu celular, tablet ou smart TV. 2. Faça login com sua conta Globo. Se ainda não tiver, é possível criar gratuitamente.

3. Assine o pacote Premiere (mensal ou anual), com acesso exclusivo aos jogos ao vivo.

Resultado de Botafogo x Bragantino em tempo real

Os torcedores podem seguir a narração em tempo real no YouTube. Por exemplo, o canal oficial do Botafogo acompanha (veja abaixo) sem imagens por causa dos direitos de transmissão.

Transmissão da Botafogo TV