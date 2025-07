Transmissão Brasil x Uruguai ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Copa América Feminina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Seleção Brasileira avançou em primeiro no Grupo B, com 10 pontos e invicta. Em jogo único contra as uruguaias, busca vaga na final da competição

Brasil e Uruguai definem a segunda finalista da Copa América Feminina. O jogo acontece nesta terça (29/07), às 21h (de Brasília), no Estadio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.

Por ser jogo único, quem vencer enfrentará a Colômbia na decisão. Em caso de empate no tempo normal, haverá prorrogação de 30 minutos. Persistindo a igualdade, pênaltis.

Argentina 0 (4) x (5) 0 Colômbia

29/07 - 21h - Brasil x Uruguai

A Seleção Brasileira terminou a primeira fase de maneira invicta e na liderança isolada do Grupo B, com 10 pontos. O time venceu Venezuela, Bolívia, Paraguai e empatou com as colombianas.

1° Brasil - 06 pontos

2° Colômbia - 08 pontos

3° Paraguai - 06 pontos

4° Venezuela - 04 pontos

5° Bolívia - nenhum ponto



Escalação do Brasil: Cláudia (Camila); Isa Haas, Fe Palermo e Mariza; Angelina, Duda Sampaio, Marta, e Yasmim; Kerolin, Gio e Luany. Técnico: Arthur Elias.

Escalação do Uruguai: Olivera; Tregartten, Paredes, González e Velazco; Viana, Yamila Badell, Carolina Birizamberri; Pizarro, Aquino e Domínguez. Técnico: Ariel Longo.

Árbitra : Zulma Quiñonez (PAR).

: Zulma Quiñonez (PAR). Assistente 1 : Nadia Weiler (PAR).

: Nadia Weiler (PAR). Assistente 2 : Nancy Fernández (PAR).



: Nancy Fernández (PAR). VAR: Wilfredo Campos (BOL).

Uniformes de jogadores da Seleção Brasileira Feminina no vestiário - Lívia Villas Boas/CBF

Transmissão Brasil x Uruguai ao vivo online grátis

O confronto tem cobertura de graça na internet através da TV Brasil, que retransmite o sinal da televisão aberta. No Globoplay, para ter acesso às imagens do SporTV, precisa ter assinatura.

Como assistir na TV Brasil?

Aplicativo gratuito para Android ( clique aqui ) e iOS ( clique aqui ). É só baixar na loja de aplicativos do seu celular ou tablet, e você poderá acompanhar toda a programação ao vivo.

) e iOS ( ). É só baixar na loja de aplicativos do seu celular ou tablet, e você poderá acompanhar toda a programação ao vivo. Também tem como ver diretamente no site principal da TV Brasil (clique aqui).

Resultado de Brasil x Uruguai em tempo real

Nenhum canal no YouTube possui os direitos de imagens no Brasil, mas os torcedores conseguem acompanhar o resultado do confronto em tempo real através de narração em áudio.