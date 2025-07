Transmissão Mirassol x Vitória ao vivo, online e GRÁTIS? Veja onde assistir ao jogo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Paulistas vivem boa fase com sete jogos de invencibilidade, enquanto o Vitória tenta se afastar do Z4 sob o comando de Fábio Carille.

Mirassol x Vitória se enfrentam neste sábado (26), às 18h30 (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida será disputada no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Transmissão ao vivo, online e grátis?

A partida entre Mirassol e Vitória, válida pela 17ª rodada do Brasileirão Série B, não terá transmissão ao vivo, online e gratuita. Para assistir ao jogo, será necessário acessar o Premiere, serviço de pay-per-view do Grupo Globo.

Você pode acompanhar a partida pela TV por assinatura, caso tenha o canal Premiere no pacote. Também é possível assistir online, por meio do Globoplay, assinando o plano que inclui o Premiere. Basta fazer login na plataforma com sua conta e acessar a aba "Ao Vivo".

Ficha Técnica Mirassol x Vitória

Data: 26/07/2025

26/07/2025 Horário: 18h30

18h30 Local: Estádio José Maria de Campos Maia (Mirassol)

Estádio José Maria de Campos Maia (Mirassol) Rodada: 17ª

17ª Transmissão: Premiere

Prováveis escalações

Mirassol

Walter; Ramon, Victor, Jammes, Reinaldo; Y.Felipe, Gabriel, Moura; Negueba, Chico da Costa e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes

Vitória

Lucas Arcanjo; Cáceres, Halter, Marcos, Jesus; Baralhas, W. Oliveira; L. Braga, Matheuzinho, Erick e Renato Kayzer. Técnico : Fábio Carille