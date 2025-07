Coritiba x Amazonas: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Coxa busca retomar a liderança da Série B diante do Amazonas, que tenta surpreender fora de casa para sair da zona de rebaixamento.

Neste domingo (27), às 16h (horário de Brasília), o Coritiba recebe o Amazonas, no Estádio Couto Pereira, em confronto válido pela 19ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes?

O Coxa vem de duas partidas sem vitória, incluindo um empate no último jogo com o Athletic, e quer aproveitar a força em casa para voltar a vencer.

O time paranaense está na segunda colocação, com 34 pontos. Para voltar a liderança nesta rodada, basta vencer no Couto Pereira e torcer para o Goiás perder para o Remo.

Já o Amazonas está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 18 pontos, e vem de empate em casa por 1×1 com o Paysandu.

Após duas rodadas sem perder, o time amazonense espera surpreender fora de casa e sair da ZR. Hoje a distância para o 16º lugar é de apenas um ponto.

Onde assistir ao vivo?

ESPN: canal fechado

canal fechado Disney+: streaming pago

Ficha técnica

Data: domingo (27/07/2025)

domingo (27/07/2025) Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Razão: 19ª rodada da Série B

19ª rodada da Série B Onde assistir: Disney + e ESPN

Prováveis escalações

Coritiba

Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo (Alex Silva); Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho (Nicolas Careca) e Dellatorre. Técnico: Mozart.

Amazonas

Renan; Carlos Akapo, Rafael Vitor, Bruno Ramires e Fabiano; Larry Vásquez, Erick Varão e Diego Torres; Joaquín Torres, Zabala (Kiko) e Kevin Ramírez. Técnico: Márcio Zanardi.