Serie D | Notícia

Chaveamento da Série D: Santa Cruz, Maranhão, Inter de Limeira e Barra sobem à Série C; veja os confrontos da semifinal

Quatro times já estão garantidos na Série C de 2026, mas ainda disputam o título da Série D; veja a tabela com data dos jogos e mandos de campo

Por Victor Peixoto Publicado em 07/09/2025 às 22:36 | Atualizado em 07/09/2025 às 22:37
Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz, agitado na beira do campo
Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz, agitado na beira do campo - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Estão definidos os quatro times que disputarão a Série C 2026!

Embora o objetivo principal já tenha sido alcançado, Santa CruzBarraInter de LimeiraMaranhão ainda têm pelo que lutar na Série D 2025: O título.

Para isso, terão que passar primeiro pelas semifinais, que, tal como as fases anteriores do mata-mata, serão disputadas em jogos de ida e volta.

Os confrontos e ordem dos mandos de campo, definida pelas campanhas dos quatro times, já estão definidos, confira:

Chaveamento da Série D 2025

Semifinal 1:

  • Santa Cruz x Maranhão

Semifinal 2:

  • Inter de Limeira x Barra

*Times à esquerda decidem em casa

Data dos jogos da semifinal

  • Jogos de ida: Sábado (13/09) e domingo (14/09)
  • Jogos da volta: Sábado (20) e domingo (21/09)

*Horários a definir

Quando será a Final?

Também decidida em jogos de ida e volta, as duas partidas da Final estão previstas para os dia 28/09 e 05/10 de acordo com a tabela divulgada pela CBF.

