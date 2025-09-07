Chaveamento da Série D: Santa Cruz, Maranhão, Inter de Limeira e Barra sobem à Série C; veja os confrontos da semifinal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Quatro times já estão garantidos na Série C de 2026, mas ainda disputam o título da Série D; veja a tabela com data dos jogos e mandos de campo

Estão definidos os quatro times que disputarão a Série C 2026!

Embora o objetivo principal já tenha sido alcançado, Santa Cruz, Barra, Inter de Limeira e Maranhão ainda têm pelo que lutar na Série D 2025: O título.

Para isso, terão que passar primeiro pelas semifinais, que, tal como as fases anteriores do mata-mata, serão disputadas em jogos de ida e volta.

Os confrontos e ordem dos mandos de campo, definida pelas campanhas dos quatro times, já estão definidos, confira:

Chaveamento da Série D 2025

Semifinal 1:



Santa Cruz x Maranhão

Semifinal 2:

Inter de Limeira x Barra

*Times à esquerda decidem em casa

Data dos jogos da semifinal

Jogos de ida: Sábado (13/09) e domingo (14/09)

Jogos da volta: Sábado (20) e domingo (21/09)

*Horários a definir

Quando será a Final?

Também decidida em jogos de ida e volta, as duas partidas da Final estão previstas para os dia 28/09 e 05/10 de acordo com a tabela divulgada pela CBF.