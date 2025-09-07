Chaveamento da Série D: Santa Cruz, Maranhão, Inter de Limeira e Barra sobem à Série C; veja os confrontos da semifinal
Quatro times já estão garantidos na Série C de 2026, mas ainda disputam o título da Série D; veja a tabela com data dos jogos e mandos de campo
Estão definidos os quatro times que disputarão a Série C 2026!
Embora o objetivo principal já tenha sido alcançado, Santa Cruz, Barra, Inter de Limeira e Maranhão ainda têm pelo que lutar na Série D 2025: O título.
Para isso, terão que passar primeiro pelas semifinais, que, tal como as fases anteriores do mata-mata, serão disputadas em jogos de ida e volta.
Os confrontos e ordem dos mandos de campo, definida pelas campanhas dos quatro times, já estão definidos, confira:
Chaveamento da Série D 2025
Semifinal 1:
- Santa Cruz x Maranhão
Semifinal 2:
- Inter de Limeira x Barra
*Times à esquerda decidem em casa
Data dos jogos da semifinal
- Jogos de ida: Sábado (13/09) e domingo (14/09)
- Jogos da volta: Sábado (20) e domingo (21/09)
*Horários a definir
Quando será a Final?
Também decidida em jogos de ida e volta, as duas partidas da Final estão previstas para os dia 28/09 e 05/10 de acordo com a tabela divulgada pela CBF.