Quartas-de-final da Série D 2025: Mandos de campo, data dos jogos e chaveamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Oito times disputam quatro vagas nas semifinais e consequentemente, na Série C de 2026; veja ordem dos confrontos e datas das partidas

Faltam dois jogos para o acesso! Agora, quem vencer estará na Série C no próximo ano.

América-RN, Santa Cruz, Maranhão, ASA, Goiatuba, Inter de Limeira, Cianorte e Barra. Quatro dessas oito equipes serão contempladas com o acesso.

As partidas das quartas-de-final da Série D 2025 serão disputadas em jogos de ida e volta neste final de semana e no seguinte.

As equipes que tiverem melhor campanha durante a competição, envolvendo os jogos da fase de grupos e do mata-mata, terão a vantagem de decidir em casa no jogo da volta.

Quartas-de-final da Série D 2025

Lado A

Chave 1:

Maranhão x ASA

Santa Cruz x América-RN

Chave 2

Goiatuba x Inter de Limeira



Cianorte x Barra

Times à direita decidem em casa

Data dos jogos

Jogos de ida: Sábado (30/08) e Domingo (31/08)

Jogos de volta: Sábado (06/09) e Domingo (07/09)

A data e os horários exatos das partidas ainda serão divulgados pela CBF.