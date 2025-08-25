fechar
Quartas-de-final da Série D 2025: Mandos de campo, data dos jogos e chaveamento

Oito times disputam quatro vagas nas semifinais e consequentemente, na Série C de 2026; veja ordem dos confrontos e datas das partidas

Por Victor Peixoto Publicado em 25/08/2025 às 15:57
Imagem dos jogadores do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Imagem dos jogadores do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Jailton Jr/JC Imagem

Faltam dois jogos para o acesso! Agora, quem vencer estará na Série C no próximo ano.

América-RN, Santa Cruz, Maranhão, ASA, Goiatuba, Inter de Limeira, Cianorte e Barra. Quatro dessas oito equipes serão contempladas com o acesso.

As partidas das quartas-de-final da Série D 2025 serão disputadas em jogos de ida e volta neste final de semana e no seguinte.

As equipes que tiverem melhor campanha durante a competição, envolvendo os jogos da fase de grupos e do mata-mata, terão a vantagem de decidir em casa no jogo da volta.

Quartas-de-final da Série D 2025

Lado A

Chave 1: 

  • Maranhão x ASA
  • Santa Cruz x América-RN

Chave 2

  • Goiatuba x Inter de Limeira
  • Cianorte x Barra

Times à direita decidem em casa

Data dos jogos

  • Jogos de ida: Sábado (30/08) e Domingo (31/08)
  • Jogos de volta: Sábado (06/09) e Domingo (07/09)

A data e os horários exatos das partidas ainda serão divulgados pela CBF.

Histórico

