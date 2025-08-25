Quartas-de-final da Série D 2025: Mandos de campo, data dos jogos e chaveamento
Oito times disputam quatro vagas nas semifinais e consequentemente, na Série C de 2026; veja ordem dos confrontos e datas das partidas
Faltam dois jogos para o acesso! Agora, quem vencer estará na Série C no próximo ano.
América-RN, Santa Cruz, Maranhão, ASA, Goiatuba, Inter de Limeira, Cianorte e Barra. Quatro dessas oito equipes serão contempladas com o acesso.
As partidas das quartas-de-final da Série D 2025 serão disputadas em jogos de ida e volta neste final de semana e no seguinte.
As equipes que tiverem melhor campanha durante a competição, envolvendo os jogos da fase de grupos e do mata-mata, terão a vantagem de decidir em casa no jogo da volta.
Quartas-de-final da Série D 2025
Lado A
Chave 1:
- Maranhão x ASA
- Santa Cruz x América-RN
Chave 2
- Goiatuba x Inter de Limeira
- Cianorte x Barra
Times à direita decidem em casa
Data dos jogos
- Jogos de ida: Sábado (30/08) e Domingo (31/08)
- Jogos de volta: Sábado (06/09) e Domingo (07/09)
A data e os horários exatos das partidas ainda serão divulgados pela CBF.