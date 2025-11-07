fechar
Serie B | Notícia

Resultado Cuiabá x Goiás: placar em tempo real da partida da Série B hoje

Cuiabá e Goiás se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 21h30, pela 36ª rodada da Série B 2025. O duelo na Arena Pantanal é decisivo na luta pelo acesso

Por Thiago Wagner Publicado em 07/11/2025 às 21:31
Jogadores do Goiás comemoram gol
Jogadores do Goiás comemoram gol - Reprodução/ Goiás

O Cuiabá recebe o Goiás nesta sexta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. A partida é decisiva para as duas equipes, que ainda sonham com o acesso à Série A e precisam pontuar para seguir com chances matemáticas.

Com campanhas equilibradas, o Goiás chega com 55 pontos, enquanto o Cuiabá soma 50. Uma vitória fora de casa pode recolocar o Esmeraldino na disputa direta pelo G-4, enquanto o Dourado tenta encerrar bem a temporada diante do seu torcedor.

O Coritiba lidera a Série B com 61 pontos, seguido por Chapecoense (58), Remo (58) e Athletico-PR (56). O Goiás ocupa a sétima colocação, empatado em pontos com Criciúma e Novorizontino, que também buscam vaga no G-4.

O resultado da partida será atualizado assim que o jogo for encerrado.

Ficha da partida – Cuiabá x Goiás

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 36ª rodada
  • Data e horário: Sexta-feira, 7 de novembro de 2025 – 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)
  • Transmissão: SporTV e Premiere

Placar em tempo real

Classificação da Série B 2025 (antes do jogo)

  1. Coritiba – 61 pts
  2. Chapecoense – 58 pts
  3. Remo – 58 pts
  4. Athletico-PR – 56 pts
  5. Criciúma – 55 pts
  6. Novorizontino – 56 pts
  7. Goiás – 55 pts
  8. CRB – 52 pts
  9. Avaí – 51 pts
  10. Atlético-GO – 51 pts
  11. Cuiabá – 50 pts
  12. Vila Nova – 45 pts
  13. Operário – 43 pts
  14. América-MG – 41 pts
  15. Ferroviária – 40 pts
  16. Athletic – 37 pts
  17. Amazonas FC – 35 pts
  18. Botafogo-SP – 35 pts
  19. Volta Redonda – 34 pts
  20. Paysandu – 27 pts

