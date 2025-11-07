Resultado Cuiabá x Goiás: placar em tempo real da partida da Série B hoje
Cuiabá e Goiás se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 21h30, pela 36ª rodada da Série B 2025. O duelo na Arena Pantanal é decisivo na luta pelo acesso
O Cuiabá recebe o Goiás nesta sexta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. A partida é decisiva para as duas equipes, que ainda sonham com o acesso à Série A e precisam pontuar para seguir com chances matemáticas.
Com campanhas equilibradas, o Goiás chega com 55 pontos, enquanto o Cuiabá soma 50. Uma vitória fora de casa pode recolocar o Esmeraldino na disputa direta pelo G-4, enquanto o Dourado tenta encerrar bem a temporada diante do seu torcedor.
O Coritiba lidera a Série B com 61 pontos, seguido por Chapecoense (58), Remo (58) e Athletico-PR (56). O Goiás ocupa a sétima colocação, empatado em pontos com Criciúma e Novorizontino, que também buscam vaga no G-4.
O resultado da partida será atualizado assim que o jogo for encerrado.
Ficha da partida – Cuiabá x Goiás
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 36ª rodada
- Data e horário: Sexta-feira, 7 de novembro de 2025 – 21h30 (de Brasília)
- Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)
- Transmissão: SporTV e Premiere
Placar em tempo real
Classificação da Série B 2025 (antes do jogo)
- Coritiba – 61 pts
- Chapecoense – 58 pts
- Remo – 58 pts
- Athletico-PR – 56 pts
- Criciúma – 55 pts
- Novorizontino – 56 pts
- Goiás – 55 pts
- CRB – 52 pts
- Avaí – 51 pts
- Atlético-GO – 51 pts
- Cuiabá – 50 pts
- Vila Nova – 45 pts
- Operário – 43 pts
- América-MG – 41 pts
- Ferroviária – 40 pts
- Athletic – 37 pts
- Amazonas FC – 35 pts
- Botafogo-SP – 35 pts
- Volta Redonda – 34 pts
- Paysandu – 27 pts