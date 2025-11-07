Resultado Cuiabá x Goiás: placar em tempo real da partida da Série B hoje

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cuiabá e Goiás se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 21h30, pela 36ª rodada da Série B 2025. O duelo na Arena Pantanal é decisivo na luta pelo acesso

O Cuiabá recebe o Goiás nesta sexta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025. A partida é decisiva para as duas equipes, que ainda sonham com o acesso à Série A e precisam pontuar para seguir com chances matemáticas.

Com campanhas equilibradas, o Goiás chega com 55 pontos, enquanto o Cuiabá soma 50. Uma vitória fora de casa pode recolocar o Esmeraldino na disputa direta pelo G-4, enquanto o Dourado tenta encerrar bem a temporada diante do seu torcedor.

O Coritiba lidera a Série B com 61 pontos, seguido por Chapecoense (58), Remo (58) e Athletico-PR (56). O Goiás ocupa a sétima colocação, empatado em pontos com Criciúma e Novorizontino, que também buscam vaga no G-4.

O resultado da partida será atualizado assim que o jogo for encerrado.

Ficha da partida – Cuiabá x Goiás

Competição: Campeonato Brasileiro Série B – 36ª rodada



Data e horário: Sexta-feira, 7 de novembro de 2025 – 21h30 (de Brasília)



Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)



Transmissão: SporTV e Premiere



Placar em tempo real

Classificação da Série B 2025 (antes do jogo)