Real Oviedo x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Equipe da capital espanhola busca sua segunda vitória consecutiva na competição. Merengues venceram o Osasuna, na primeira rodada, por 1 a 0
O Real Oviedo, que retorna à elite do futebol espanhol após 24 anos, enfrenta o Real Madrid neste domingo (24/08), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo. A partida é válida pela segunda rodada da temporada 2025/26 da La Liga.
Como chegam as equipes
O Real Oviedo chega embalado após conquistar o acesso à elite ao terminar a temporada 2024–25 em 3º lugar na Segunda Divisão e vencer o playoff decisivo contra o Mirandés com uma vitória épica em casa. Em sua estreia, o time foi derrotado pelo Villarreal, por 2 a 0.
Sob o comando de Xabi Alonso, o Real Madrid estreou com vitória sobre o Osasuna por 1 a 0, em jogo marcado pelo retorno de Dani Carvajal. A equipe da capital espanhola busca seu segundo triunfo consecutivo.
Onde assistir Real Oviedo x Real Madrid ao vivo
O confronto será transmitido ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 24/08 (domingo) - 16h30 (horário de Brasília)
- Competição: La Liga - Rodada 2
- Local: Carlos Tartiere, Oviedo (Espanha)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
Real Oviedo: Escandell; Costas, Dendoncker e Calvo; Vidal, Ilic, Sibo e Alhassane; Chaira, Rondón e Hassan. Técnico: Veljko Paunovic.
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Valverde, Tchouaméni e Arda Güler; Brahim Díaz, Mbappé e Vinicius Junior. Técnico: Xabi Alonso.