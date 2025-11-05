Yamal brilha e garante empate do Barcelona em jogo dramático contra Club Brugge

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Além do jogo do clube catalão, mais oito partidas agitaram a 4ª rodada da Liga dos Campeões da Europa na tarde desta quarta-feira (5)

A lição sobre provocações no futebol moderno ficou clara para Lamine Yamal no clássico contra o Real Madrid, onde a equipe saiu derrotada por 2 a 1 e o jovem se envolveu em confusão, saindo ironizado. Nesta quarta-feira (5), ao visitar o Club Brugge pela Champions League, o astro do Barcelona foi alvo de provocações constantes da torcida belga.

O resultado, porém, foi um destaque absoluto de Yamal no empate por 3 a 3, partida na qual o time catalão esteve em desvantagem por três vezes, sofreu com uma noite desastrosa da defesa, mas conseguiu evitar o vexame graças à participação do atacante nos dois últimos gols.

O Brugge, jogando em casa, adotou postura defensiva, explorando contra-ataques. Logo aos cinco minutos, conseguiram abrir o placar com um carrinho de Forbs, validado pelo VAR. A festa da torcida durou pouco: aos sete minutos, o Barcelona empatou em uma jogada rápida que culminou com Ferran Torres recebendo passe de Fermín López.

No entanto, a falta de organização defensiva do Barça, com a equipe jogando muito à frente, abriu caminho para o segundo gol belga em um contra-ataque fulminante que terminou com Forbs marcando.

Yamal, apupado a cada toque na bola e sentindo a ausência de Raphinha e o banco de Lewandowski, tentou segurar o ataque. Após uma chance em que Koundé parou no travessão e um passe para Ferran ir para fora, o placar permaneceu 2 a 1 para o Brugge. O segundo tempo começou aberto, com Szczesny fazendo boas defesas e Yamal perdendo uma grande oportunidade.

Contudo, o jovem atacante não desanimou: em um lindo lance individual, com enorme personalidade, ele enfileirou marcadores, recebeu de letra de Fermín e deixou tudo igual, celebrando o gol exibindo o símbolo do Barcelona à torcida rival.

A euforia durou pouco: logo após a igualdade, o Brugge marcou o terceiro em um novo lançamento longo para Forbs, que anotou uma linda cavadinha. Sem jamais se entregar, o Barcelona buscou o empate final, novamente em um lance protagonizado por Yamal.

O atacante tentou um cruzamento que desviou em Tzolis, resultando em gol contra, selando o 3 a 3. O placar só não foi pior nos acréscimos, quando o VAR anulou um quarto gol belga por falta em Szczesny. O resultado custou dois pontos preciosos e deixou o Barcelona fora do G-8 da competição.

A Champions League retorna após a Data FIFA com um duro compromisso para o Barcelona, que recebe em seus domínios o campeão mundial Chelsea, ambos necessitando urgentemente de uma resposta positiva no confronto.

Outros jogos da Champions League

Além do jogo do Barcelona, mas oito partidas agitaram a 4ª rodada da Champions League. Foram elas: Qarabag 2x2 Chelsea, Pafos 1x0 Villarreal, Ajax 0x3 Galatasaray, Benfica 0x1 Bayer Leverkusen, Inter de Milão 2x1 Kairat Almaty, Manchester City 4x1 Borussia Dortmund, Olympique de Marselha 0x1 Atalanta e Newcastle 2x0 Athletic de Bilbao.

