Estêvão marca no show do Chelsea, Liverpool goleia e Bayern mantém 100%

O prata da casa do Palmeiras balançou a rede na goleada do clube inglês sobre o tradicional time holandês Ajax. Bayern goleou em Munique

As partidas desta quarta-feira (22), válidas pela 3ª rodada da Champions League, foram marcadas pelo poderio ofensivo de times como Liverpool, Chelsea e Bayern de Munique, que conquistaram vitórias expressivas sem grandes dificuldades.

Os alemães do Bayern mantiveram o aproveitamento de 100% com a terceira vitória seguida, somando nove pontos, assim como PSG, Arsenal, Real Madrid e Internazionale. A vítima da vez foi o Club Brugge, goleado por 4 a 0 em Munique.

O Chelsea balançou as redes cinco vezes contra o Ajax, com um dos gols, de Estêvão, sendo de pênalti. Já o Liverpool aplicou 5 a 1 no Eintracht Frankfurt, na Alemanha.

O Eintracht Frankfurt iniciou a partida de forma audaciosa, pressionando o Liverpool, que respondeu de imediato. Nos primeiros oito minutos, ambos os goleiros já haviam realizado grandes defesas.

Com menos de 15 minutos, o Liverpool assumiu o controle do jogo. O Eintracht Frankfurt recuou, mas organizou um eficiente contra-ataque aos 23 minutos, que culminou no primeiro gol da partida, marcado por Kristensen com um chute rasteiro.

O erro da equipe alemã foi se expor a um adversário tão forte. Aos 31 minutos, Zetterer defendeu uma cabeçada de Bradley, sinalizando o perigo.

O lance não intimidou o Eintracht Frankfurt, que partiu para o ataque, mas sofreu um contra-ataque letal aos 35 minutos. Robertson lançou Ekitike, que disparou do campo de defesa em velocidade e finalizou com precisão para empatar.

A virada veio apenas quatro minutos depois, com o zagueiro Van Dijk subindo de cabeça após escanteio cobrado pela esquerda.

Os dois gols rápidos não diminuíram o ímpeto dos alemães, que voltaram a atacar e criaram perigo para o goleiro Mamardashvili.

Contudo, a atitude ofensiva contrastou com a fragilidade da defesa. Em nova cobrança de escanteio, Konaté cabeceou com força, sem precisar saltar, marcando o terceiro gol do Liverpool ainda no primeiro tempo.

O panorama da partida não se alterou na etapa final. O Liverpool manteve a ofensividade e a pressão na saída de bola do time da casa. Gakpo fez o quarto gol aos 20 minutos, e Szoboszlai marcou o quinto aos 25. Ambos os gols foram resultado de roubadas de bola. A partir daí, o Liverpool administrou o placar elástico.

Em Munique, o Bayern assegurou a terceira vitória consecutiva sem maiores dificuldades. A vantagem já era de 3 a 0 no primeiro tempo, com gols de Karl, Kane e Diaz. Na etapa complementar, os alemães reduziram o ritmo, marcando apenas mais uma vez, aos 34 minutos, com Jackson. Placar final: 4 a 0.

Outro time que teve vida fácil foi o Chelsea. Jogando em Londres, a equipe abriu 4 a 1 sobre o Ajax nos primeiros 45 minutos, com gols de Guiu, Caicedo, Fernández e Estêvão (este último de pênalti). Weghorst fez o gol de honra dos holandeses. No segundo tempo, George ampliou a goleada para o Chelsea, fechando o placar em 5 a 1.

Outros resultados



Mais jogos ainda agitaram a Champions League nesta quarta: Athletic Bilbao 3x1 Qarabag, Galatasaray 3x1 Bodoe/Glimt, Monaco 0x0 Tottenham, Atalanta 0x0 Slavia Praga e Sporting 2x1 Olympique de Marselha.

Classificação da Champions League



PSG, Arsenal, Real Madrid, Bayern de Munique e Internazionale lideram com nove pontos. Borussia Dortmund e Manchester City vêm a seguir, com sete.

Com seis pontos estão Newcastle, Barcelona, Liverpool, Chelsea, Sporting, Galatasaray e Qarabag. O Tottenham acumula cinco pontos.

Das 36 equipes participantes desta fase, as oito primeiras colocadas garantem vaga nas oitavas de final. As equipes do 9º ao 24º lugar disputam uma fase eliminatória prévia para avançar às oitavas.