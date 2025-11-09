Neymar 'some', Santos reage no fim, mas Flamengo vence e acirra briga pelo topo do Brasileiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em um jogo com final dramático, o Santos endureceu um confronto que parecia perdido após uma desvantagem de três gols, diminuiu o placar para 3 a 2, mas no final, amargou mais uma derrota no Brasileiro. Capitaneado por Neymar, a equipe buscou a reação quando o astro deixou o campo. Apesar do susto, o Flamengo esquentou a briga com o Palmeiras pelo topo da competição (chegaram aos 68 pontos), segurou um triunfo sofrido e deixou os paulistas em situação bem complicada.

Bastante atuante na primeira etapa, Neymar sucumbiu à superioridade rubro-negra na fase complementar. O atacante foi pouco efetivo em campo, sumiu da partida e não conseguiu fazer o Santos reagir após levar o segundo gol no Maracanã. No final, ele acabou substituído por Rolheiser no confronto e deixou o campo bastante incomodado. E foi justamente com a sua ausência que o Santos renasceu e quase buscou o empate.

O resultado negativo não só manteve o Santos na zona do rebaixamento como piorou a sua situação em relação ao Vitória. Primeiro time fora da área de descenso, os baianos somaram um ponto no empate sem gols com o Botafogo e agora contabilizam 35 pontos contra 33 da equipe do técnico Vojvoda.

No jogo, o Flamengo ainda perdeu um pênalti. Bruno Henrique foi derrubado por Willian Arão na área e, após consulta do VAR, o juiz marcou pênalti. Arrascaeta foi para cobrança, deslocou Brazão, mas acertou a trave e perdeu a chance do terceiro gol.

Diante de um estádio lotado, o primeiro tempo foi bem truncado. Principal atração da equipe paulista, Neymar, que foi poupado do confronto com o Palmeiras, entrou em campo com a missão de ser a fonte de inspiração ofensiva para levar o time ao reencontro com um resultado positivo para se safar da incômoda zona de rebaixamento. E o experiente atleta bem que tentou fazer a sua parte.

Sentindo o peso da responsabilidade, o camisa 10 tratou de também jogar sem bola. Orientou o time, reclamou bastante com os companheiros quando a equipe paulista perdia a bola e ainda contestou várias marcações da arbitragem (acabou amarelado pelo juiz ainda na etapa inicial).

Em campo, coube ao defensor Danilo a missão de colar no craque, que atuou com liberdade para trabalhar tanto como um meia armador ou ainda um elemento surpresa para fazer companhia a Guilherme no ataque santista.

E a melhor chance da equipe saiu justamente em conclusão do astro santista. Igor Vinícius teve liberdade na direita e fez o cruzamento. Barreal fez o primeiro desvio pelo alto e Neymar, também de cabeça, quase abriu o placar. O Santos fez um bom primeiro tempo mas pecou por recuar suas linhas a fim de chamar o Flamengo para seu campo.

Os cariocas, liderados por Arrascaeta, aumentaram a pressão em busca do primeiro gol e, num lance de bola parada, o placar foi movimentado pelos anfitriões. Num escanteio da esquerda, Brazão saiu mal, a bola ficou pingando na área e Léo Pereira, de perna esquerda, fez 1 a 0, aos 36 minutos.

Determinado a definir o jogo, o Flamengo fez 2 a 0 com apenas cinco minutos de segundo tempo. Arrascaeta fez um lindo lançamento para Carrascal pela direita. Carrascal partiu em velocidade, deixou Willian Arão para atrás e bateu firme para aumentar a vantagem no Maracanã.

Com um brilhante segundo tempo, o time rubro-negro ainda chegou ao terceiro graças a um erro de Igor Vinícius. Ele tocou errado na defesa, Bruno Henrique se antecipou ao goleiro Brazão e só tocou para o gol vazio para fazer 3 a 0. O Flamengo sofreu um apagão e levou dois gols em dois minutos com Gabriel Bontempo e Lautaro Díaz, mas segurou o resultado e garantiu a vitória.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 3 X 2 SANTOS

FLAMENGO - Rossi; Varella, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Pulgar, De La Cruz (Saul), Arrascaeta (Michael) e Carrascal (Luiz Araújo) Samuel Lino (Cebolinha) e Bruno Henrique Técnico: Filipe Luís.

SANTOS - Brazão; Igor Vinícius, Luan Peres (Gabriel Bontempo), Zé Ivaldo e Souza; João Schmidt, Willian Arão, Zé Rafael (Thaciano) e Barreal (Lautaro Díaz); Guilherme (Robinho Jr) e Neymar (Rolheiser). Técnico: Juan Vojvoda.

GOLS - Léo Pereira, aos 36 minutos do primeiro tempo. Carrascal, aos 5, Bruno Henrique aos 35 e Gabriel Bontempo aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Samuel Lino (Flamengo); Neymar e Zé Ivaldo (Santos).

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

RENDA - R$ 5.118, 212, 50.

Público - 69.612 torcedores

LOCAL - Estádio Maracanã, no Rio (RJ).