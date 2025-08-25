Flamengo atropela o Vitória com um 8x0 e aplica a maior goleada da era dos pontos corridos.

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Noite de gala no Maracanã. O Flamengo simplesmente esmagou o Vitória com uma goleada de 8x0, a maior da história do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Mais que um placar elástico, foi uma exibição de pura dominação em todos os aspectos: tático, técnico e físico. O time rubro-negro não tirou o pé do acelerador em nenhum momento, e a diferença de nível ficou gritante.

A goleada teve protagonistas de destaque. Pedro, cada vez mais decisivo, fez história ao chegar a 102 gols no Maracanã, ultrapassando Quarentinha e se tornando o oitavo maior artilheiro do estádio. Outro que reescreveu os livros foi De Arrascaeta. Com duas novas assistências, o uruguaio alcançou 79 passes para gol, se tornando o maior "garçom" da história do Brasileirão desde que a estatística começou a ser registrada.

Samuel Lino também teve uma noite memorável, marcando seus primeiros gols com a camisa do Flamengo, e Saúl foi ovacionado pela torcida. A única nota triste foi a lesão de Alex Sandro, que preocupa a seleção brasileira.

A avalanche de gols começou cedo. Logo no primeiro minuto, Samuel Lino abriu o placar. Dois minutos depois, Pedro marcou o segundo após um erro da defesa do Vitória. Mesmo com a vantagem, o Flamengo não diminuiu o ritmo e Arrascaeta fez o terceiro.

A volta do intervalo trouxe ainda mais intensidade. Pedro marcou mais dois gols no começo da segunda etapa. Samuel Lino, em noite inspirada, fez o quinto de cabeça e participou da jogada do sexto, finalizado por Luiz Araújo. Pedro ainda fez mais um com uma jogada de pura classe, driblando a defesa com um elástico e encobrindo o goleiro. Para fechar a conta, Bruno Henrique marcou de pênalti, consolidando o 8 a 0 histórico.