Transmissão Atlético-MG x Grêmio online e grátis: Saiba como assistir

Bola rola a partir das 16h, horário de Brasília, na Arena MRV, em BH; partida terá transmissão gratuita na tv aberta e no streaming

Neste domingo (17), Atlético-MG e Grêmio se enfrentam, às 16h, horário de Brasília, na Arena MRV, em Belo Horizonte, partida válida pela 20ª rodada da Série A 2025

A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, do Globoplay, grátis no streaming, e do Premiere, no pay-per-view.

Links oficiais e como assistir Atlético-MG x Grêmioao vivo e online GRÁTIS com imagens



Globoplay (clique aqui para assistir online) para assistir online)

O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.

Premiere (clique aqui para assistir online) para assistir online)

O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

Arbitragem

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)