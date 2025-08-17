fechar
Transmissão Atlético-MG x Grêmio online e grátis: Saiba como assistir

Bola rola a partir das 16h, horário de Brasília, na Arena MRV, em BH; partida terá transmissão gratuita na tv aberta e no streaming

Por Victor Peixoto Publicado em 17/08/2025 às 14:00
- Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Neste domingo (17), Atlético-MGGrêmio se enfrentam, às 16h, horário de Brasília, na Arena MRV, em Belo Horizonte, partida válida pela 20ª rodada da Série A 2025

A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, do Globoplay, grátis no streaming, e do Premiere, no pay-per-view.

Links oficiais e como assistir Atlético-MG x Grêmioao vivo e online GRÁTIS com imagens

Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.

Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

Arbitragem

  • Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
  • Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
  • Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
  • VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

