Globo ao vivo e online grátis: Saiba como assistir os jogos deste domingo (17/08)
Emissora estreia na transmissão da competição após ausência nas três primeiras fases; saiba como assistir os jogos de graça pela internet
Domingo é dia de futebol na tv aberta! Neste dia 17, duas partidas da 20ª rodada do terão transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, a partir das 16h, horário de Brasília: Atlético-MG x Grêmio e Santos x Vasco.
O torcedor precisará ter atenção a qual partida passará para o seu estado e conferir a programação local.
Ambas as partidas poderão ser assistidas totalmente de graça através do Globoplay, logo após a exibição da primeira parte do Domingão com Hulk.
Saiba como assistir os jogos do Brasileirão de graça Globoplay
Serviço de streaming da Globo, o Globoplay disponibiliza o sinal da emissora na tv aberta de forma totalmente gratuita mesmo para não assinantes.
Para acessar o canal basta criar uma "Conta Globo" de forma gratuita e fazer login pelo seu navegador no PC, ou pelo app disponível para smartphones e smartv.
Após fazer login em sua conta, basta selecionar a aba "AGORA NA TV" e assistir ao jogo.
* O sinal emitido pelo Globoplay corresponde à localização do dispositivo. Para assistir a programação de outro estado é necessário o uso de um VPN.