fechar
Onde assistir |

Globo ao vivo e online grátis: Saiba como assistir os jogos deste domingo (17/08)

Emissora estreia na transmissão da competição após ausência nas três primeiras fases; saiba como assistir os jogos de graça pela internet

Por Victor Peixoto Publicado em 17/08/2025 às 12:00
Futebol na Globo 2025
Futebol na Globo 2025 - Reprodução

Domingo é dia de futebol na tv aberta! Neste dia 17, duas partidas da 20ª rodada do terão transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, a partir das 16h, horário de Brasília: Atlético-MG x Grêmio Santos x Vasco.

O torcedor precisará ter atenção a qual partida passará para o seu estado e conferir a programação local.

Ambas as partidas poderão ser assistidas totalmente de graça através do Globoplay, logo após a exibição da primeira parte do Domingão com Hulk.

Saiba como assistir os jogos do Brasileirão de graça Globoplay

Serviço de streaming da Globo, o Globoplay disponibiliza o sinal da emissora na tv aberta de forma totalmente gratuita mesmo para não assinantes.

Para acessar o canal basta criar uma "Conta Globo" de forma gratuita e fazer login pelo seu navegador no PC, ou pelo app disponível para smartphones e smartv.

Após fazer login em sua conta, basta selecionar a aba "AGORA NA TV" e assistir ao jogo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

* O sinal emitido pelo Globoplay corresponde à localização do dispositivo. Para assistir a programação de outro estado é necessário o uso de um VPN.

Leia também

Onde assistir o Fluminense x Fortaleza hoje (16/08)? Transmissão ao vivo, horário e escalações do jogo
Brasileirão 2025

Onde assistir o Fluminense x Fortaleza hoje (16/08)? Transmissão ao vivo, horário e escalações do jogo
Onde assistir Atlético-MG x Grêmio hoje (17/08)? Horário escalações e transmissão ao vivo do jogo do Galo
Brasileirão 2025

Onde assistir Atlético-MG x Grêmio hoje (17/08)? Horário escalações e transmissão ao vivo do jogo do Galo

Compartilhe

Tags