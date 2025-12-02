fechar
Parceria entre Instituto Guia Social e Real Murcia levará jovens de PE para a Espanha

Iniciativa selecionará 15 adolescentes de 14 a 18 anos para jornada formativa de 12 meses e imersão de 20 dias no clube da Espanha

Por JC Publicado em 02/12/2025 às 18:54
O Instituto Guia Social (IGS) firmou parceria com o Real Murcia CF
O Instituto Guia Social (IGS) anunciou uma parceria internacional com o Real Murcia CF, clube da Espanha. A iniciativa, intermediada pela Wyn Agency, lançou o projeto "Bola Pro Mundo", que visa conectar jovens pernambucanos ao futebol europeu através de um viés educacional.

O programa selecionará 15 adolescentes, com idades entre 14 e 18 anos, que sejam estudantes da rede pública e estejam em situação de vulnerabilidade social.

A proposta consiste em uma trajetória formativa com duração de 12 meses. Além do treinamento técnico em futebol, os selecionados terão acesso a acompanhamento pedagógico, aulas de espanhol aplicadas ao esporte e oficinas voltadas ao desenvolvimento de disciplina e projeto de vida.


Imersão na Espanha

O ponto alto do cronograma será uma viagem de 20 dias para a Espanha. Os jovens ficarão no centro de treinamento do Real Murcia CF, onde participarão de sessões de treino, workshops e vivências com profissionais do futebol de alto rendimento.

"Esta parceria com o Real Murcia reforça nosso propósito de criar oportunidades concretas para a juventude e de conectar Pernambuco a experiências que geram autonomia", afirmou a presidente do IGS, Viviane Castro.

Segundo Xay Cunha, Head de Expansão Internacional da Wyn Agency, o projeto também prevê a realização de oficinas gratuitas em escolas e centros comunitários locais para aproximar o esporte da cidadania.

As informações sobre o processo de inscrição, incluindo datas e critérios de seleção, serão divulgadas em breve pelos organizadores.

