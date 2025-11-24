Brasil cai para Portugal e disputará o 3º lugar contra a Itália no Mundial Sub-17
Os garotos da Seleção Brasileira não conseguiram sair do 0x0 no tempo normal e acabaram levando a pior na disputa por pênaltis contra os portugueses
Em mais uma partida repleta de tensão, a Seleção Brasileira Sub-17 foi eliminada do Mundial da categoria após ser superada por Portugal na disputa de pênaltis, perdendo por 6 a 5. O confronto, realizado no Aspire Zone, no Catar, terminou em 0 a 0 no tempo regulamentar.
O time lusitano avança para a final, onde enfrentará a Áustria, que garantiu sua vaga ao vencer a Itália por 2 a 0. A decisão do título está marcada para esta quinta-feira, às 13h (horário de Brasília).
O goleiro João Pedro, que havia sido o herói brasileiro nas fases anteriores (defendendo três cobranças contra o Paraguai e dois pênaltis diante da França), era a grande esperança para o triunfo na decisão por penalidades.
Nas primeiras cinco cobranças, cada equipe cometeu um erro: o goleiro português Romário Cunha chutou para fora, e Ruan Pablo acertou a trave pelo lado brasileiro. Contudo, nas alternadas, José Neto converteu o seu chute, e Ângelo finalizou por cima, selando a derrota e a eliminação do Brasil.
A equipe verde e amarela volta a campo também na quinta-feira para a disputa do terceiro lugar, onde enfrentará a seleção da Itália. O jogo está previsto para as 9h30 (de Brasília).
Trajetória da Seleção Brasileira
O Brasil chegou a esta semifinal com uma campanha marcada por dramas e disputas de pênalti. A equipe liderou um grupo que contava com Zâmbia, Indonésia e Honduras.
- Oitavas de Final: O roteiro se repetiu contra o Paraguai, com empate sem gols seguido de vitória nos pênaltis.
- Quartas de Final: Novamente, o Brasil buscou a igualdade (1 a 1) contra a França no final do segundo tempo e garantiu a classificação em nova disputa de penalidades.
- Vagas para a Semi: O passaporte para a semifinal foi carimbado em uma vitória por 2 a 1 sobre Marrocos, com o gol decisivo assinalado pelo centroavante Dell nos acréscimos da partida.
A queda
O Brasil não demonstrou nervosismo por estar em uma semifinal e fez um bom primeiro tempo contra o forte time português no Aspire Zone. A equipe nacional conseguiu controlar o ritmo e teve a melhor chance de abrir o placar.
Em um lançamento pela direita, o zagueiro de Portugal falhou na interceptação, e o centroavante Dell surgiu livre na área. O camisa 9 finalizou de primeira, o goleiro defendeu, e no rebote, o próprio Dell chutou de esquerda, mas um defensor adversário conseguiu afastar a bola quase sobre a linha.
Na segunda etapa, o time brasileiro demonstrou sinais de desgaste físico, e Portugal cresceu no jogo. Apesar de ter mais posse de bola, os europeus foram pouco eficazes. A melhor chance portuguesa veio em uma jogada de Anísio Cabral, que invadiu a área com liberdade, mas chutou por cima. O Brasil ainda tentou pressionar no final, mas a falta de precisão nas finalizações manteve o placar zerado.