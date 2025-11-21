Brasil bate Marrocos com gol nos acréscimos e vai à semifinal do Mundial Sub-17

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Seleção Brasileira conta no time titular com o volante Zé Lucas, que é prata da casa do Sport e um dos principais jogadores da equipe brasileira

Em um jogo emocionante decidido nos acréscimos, a Seleção Brasileira Sub-17 garantiu sua vaga nas semifinais do Mundial, realizado no Catar. O time superou Marrocos pelo placar de 2 a 1, nesta sexta-feira (21), nas quartas de final, disputadas no Aspire Zone. O próximo adversário já está definido: Portugal, que venceu a Suíça por 2 a 0 mais cedo.

O atacante Dell foi o nome do jogo. Ele abriu o placar para o Brasil, viu Baha empatar para Marrocos nos acréscimos do primeiro tempo, mas voltou a brilhar no final da partida. O centroavante aproveitou uma sobra na área e chutou forte para estufar a rede, decretando o triunfo e a classificação.

A trajetória do Brasil até aqui foi dramática. A equipe se classificou em primeiro lugar no grupo com Zâmbia, Indonésia e Honduras.

Nas fases de mata-mata, o Brasil teve que suar. Após empates sem gols contra o Paraguai (na segunda fase) e por 1 a 1 contra a França (nas oitavas), a classificação só veio na disputa de pênaltis em ambas as ocasiões.

O jogo

A partida começou com um susto para o Brasil. Logo aos dois minutos, um lance na área com o zagueiro Lucas Ramon derrubando Baha levou a comissão técnica marroquina a pedir a revisão do árbitro de vídeo (VAR). Após análise, o juiz considerou a disputa normal e não marcou o pênalti.

Os marroquinos impressionaram inicialmente com um bom toque de bola. No entanto, foi o Brasil quem abriu o placar. Aos 14 minutos, Ruan Pablo cruzou pela direita e Dell completou de primeira, a bola passou pelo goleiro Bellaarouch e balançou a rede.

O Brasil controlou o jogo após a vantagem, mas Marrocos reagiu no fim da primeira etapa. Aos 48 minutos, Angelo cometeu pênalti em El Aoudi. Baha cobrou rasteiro e no meio do gol, empatando o duelo.

No segundo tempo, o Brasil buscou mais o ataque, enquanto Marrocos apostava nos contragolpes. A intensidade diminuiu com o decorrer da etapa, mas o drama estava guardado para o final. Aos 49 minutos do segundo tempo, Dell apareceu novamente, aproveitando uma sobra na área para chutar firme e garantir a vitória e a vaga na semifinal.