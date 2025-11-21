The Voice Brasil não faz feio no SBT e atinge 29 milhões de pessoas
Clique aqui e escute a matéria
O The Voice Brasil, em sua versão SBT, não decepcionou na audiência. Segundo dados da Kantar Ibope, compartilhados pela coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, o reality musical conseguiu a façanha de alcançar 29 milhões de pessoas, baseado no horário em que é exibido na TV aberta.
No PNT (Painel Nacional de Televisão), que mede as 15 principais capitais do país, a atração acumulou uma média de 4 pontos. Na época em que exibiu o polêmico No Alvo, a emissora de Silvio Santos marcava 3 pontos. A parceria com a plataforma de streaming Disney+ também foi positiva. O reality é o produto mais visto na plataforma.
O auge aconteceu em 6 de outubro, no dia da estreia na nova casa. O The Voice conseguiu ultrapassar a Record, que na época já exibia o reality rural A Fazenda 17, em algumas capitais como Curitiba, Belém e Fortaleza. Durante a fase de audições às cegas, o programa de Tiago Leifert marcou 5 pontos na Grande São Paulo, ocupando a posição do programa mais visto às segundas no SBT.
Segundo o colunista Gabriel Vaquer, o The Voice Brasil encerra na última semana do ano. O reality musical não deu prejuízo para o SBT nem para a Disney+.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br