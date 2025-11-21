fechar
Observatório da Tv | Notícia

The Voice Brasil não faz feio no SBT e atinge 29 milhões de pessoas

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/11/2025 às 9:38
The Voice Brasil não faz feio no SBT e atinge 29 milhões de pessoas
The Voice Brasil não faz feio no SBT e atinge 29 milhões de pessoas - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

O The Voice Brasil, em sua versão SBT, não decepcionou na audiência. Segundo dados da Kantar Ibope, compartilhados pela coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, o reality musical conseguiu a façanha de alcançar 29 milhões de pessoas, baseado no horário em que é exibido na TV aberta.

No PNT (Painel Nacional de Televisão), que mede as 15 principais capitais do país, a atração acumulou uma média de 4 pontos. Na época em que exibiu o polêmico No Alvo, a emissora de Silvio Santos marcava 3 pontos. A parceria com a plataforma de streaming Disney+ também foi positiva. O reality é o produto mais visto na plataforma.

O auge aconteceu em 6 de outubro, no dia da estreia na nova casa. O The Voice conseguiu ultrapassar a Record, que na época já exibia o reality rural A Fazenda 17, em algumas capitais como Curitiba, Belém e Fortaleza. Durante a fase de audições às cegas, o programa de Tiago Leifert marcou 5 pontos na Grande São Paulo, ocupando a posição do programa mais visto às segundas no SBT.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, o The Voice Brasil encerra na última semana do ano. O reality musical não deu prejuízo para o SBT nem para a Disney+.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Semana entrega pequenas vitórias para 5 signos e libera um dinheiro bem-vindo
Signo

Semana entrega pequenas vitórias para 5 signos e libera um dinheiro bem-vindo
Prosperidade silenciosa alcança 5 signos que andavam desacreditados
Signo

Prosperidade silenciosa alcança 5 signos que andavam desacreditados

Compartilhe

Tags