Band demite repórter do Bora Brasil após cinco anos

Michele Barbosa, repórter, foi demitida pela Band na última quarta-feira (19). Ela estava no elenco do programa Bora Brasil, mas também passou pelo Melhor da Tarde, Os Donos da Bola e Melhor da Noite.

“Brindando os amigos que fiz no entretenimento da Band”, comentou a repórter em seu perfil na rede social. Com mais de 300 mil seguidores, ela estava na emissora desde 2020. Porém, ela não foi a única demitida pela emissora do Morumbi.

No Bora Brasil, também foi demitido o editor de texto do programa matinal. Já em seu canal de notícias Band News, dois editores-chefes foram desligados, além de um editor de imagem.

Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a Band afirmou que não terá mais desligamentos nesta reta final do ano. Os profissionais dispensados foram coisas pontuais nos bastidores.

