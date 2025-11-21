Band demite repórter do Bora Brasil após cinco anos
Clique aqui e escute a matéria
Michele Barbosa, repórter, foi demitida pela Band na última quarta-feira (19). Ela estava no elenco do programa Bora Brasil, mas também passou pelo Melhor da Tarde, Os Donos da Bola e Melhor da Noite.
“Brindando os amigos que fiz no entretenimento da Band”, comentou a repórter em seu perfil na rede social. Com mais de 300 mil seguidores, ela estava na emissora desde 2020. Porém, ela não foi a única demitida pela emissora do Morumbi.
No Bora Brasil, também foi demitido o editor de texto do programa matinal. Já em seu canal de notícias Band News, dois editores-chefes foram desligados, além de um editor de imagem.
Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a Band afirmou que não terá mais desligamentos nesta reta final do ano. Os profissionais dispensados foram coisas pontuais nos bastidores.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br