Presidente da FPF sobre torcida única nos clássicos em 2026: "Sem dúvidas nenhuma"
Após episódios de violência antes do jogo entre Santa Cruz e Sport no início deste ano, a possibilidade de torcida mista ficou mais complicada
Em entrevista ao programa Escrete Clube, da Rádio Jornal, nesta terça-feira (28), o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro de Carvalho, comentou sobre diversos temas relacionados ao Campeonato Pernambucano de 2026.
Um dos principais pontos abordados foi se a torcida única continuará nos clássicos do estadual. Segundo ele, isso é algo praticamente certo.
“Sem dúvida nenhuma. Essa foi a primeira pauta da reunião com a Segurança Pública e com o Governo do Estado.
Existem dois ditados que se complementam: ‘sem hierarquia não existe disciplina’ e ‘sem disciplina se impera a desordem’. E, junto a isso, vem a força: o Estado precisa ter o braço amigo, mas também a mão firme”, afirmou Evandro.
Segundo ele, “o Estado precisa se impor. O Leviatã que é o Estado, esse monstro imbatível, tem que agir: se houver necessidade de prender, deve-se prender; se for preciso usar a força, deve-se aplicá-la.
Estávamos em um cenário de insegurança e risco à sociedade que não permitia mais flexibilizações”.
Torcida mista nunca mais?
Sobre a possibilidade de torcida mista, Evandro de Carvalho foi categórico: “De acordo com minha avaliação e a do Estado de Pernambuco, não deveremos ter torcida mista nos próximos 30 anos.
Essa foi a única medida que garantiu que a sociedade pernambucana pudesse aproveitar os dias de jogo com segurança, permitindo que famílias saíssem às ruas sem riscos”.
EVANDRO CARVALHO | ESCRETE CLUBE #53