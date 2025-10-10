Campeonato Pernambucano Sub-20: confira a classificação completa e os próximos jogos
Nas quartas de final do Pernambucano Sub-20, os oito classificados se enfrentam em ida e volta; a decisão será única, na Arena de Pernambuco.
A primeira fase do Campeonato Pernambucano Sub-20 está se aproximando do fim e já é possível ter uma ideia das equipes que avançarão.
Os 17 times foram divididos em três grupos. No Grupo A (Afogados, Petrolina, Salgueiro e Pesqueira), os quatro se enfrentam em jogos de ida e volta, com os dois melhores classificados.
O Grupo B (Retrô, Náutico, Vera Cruz, Íbis, Jaguar e Atlético-PE) e o Grupo C (Sport, Santa Cruz, Serrano, Ipojuca, Cabense, Vitória e América) jogam em turno único, com os três primeiros de cada grupo avançando.
Nas quartas de final, os oito classificados serão ranqueados pelo aproveitamento geral, com confrontos: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º. Quartas e semifinais terão jogos de ida e volta, e a final será única, na Arena de Pernambuco.
Classificação completa do Pernambucano Sub-20
Grupo A
- Afogados - 12 pontos
- Petrolina - 7 pontos
- Salgueiro - 4 pontos
- Pesqueira - 0 ponto
Grupo B
- Retrô - 12 pontos
- Náutico - 12 pontos
- Atlético PE - 6 pontos
- Jaguar - 4 pontos
- Guarany - 1 ponto
- Íbis - 0 ponto
Grupo C
- América - 10 pontos
- Sport - 10 pontos
- Santa Cruz - 6 pontos
- Serrano - 0 ponto
- Ipojuca - 0 ponto
Artilharia do Campeonato Pernambucano Sub-20
- Franklin (Jaguar) - 4 gols
- Matheus Jerônimo (Retrô) - 3 gols
- Massa (Náutico) - 3 gols
- Breninho (Santa Cruz) - 3 gols
- Thyago Boiadeiro (Retrô) - 3 gols
Próximos jogos do Pernambucano Sub20
Rodada 5 de 6
Ontem
- 09:00 — Sport sub-20 x Santa Cruz sub-20
- 15:00 — Ipojuca U-20 x Serrano U-20
Amanhã
- 15:00 — Petrolina sub-20 x Afogados U-20
- 19:00 — Salgueiro U-20 x Pesqueira U-20
Qua., 22/10
- 10:00 — Íbis sub-20 x Guarany (PE) U-20
- 10:00 — Náutico sub-20 x Retrô FC sub-20
- 10:00 — Jaguar U-20 x Atlético Pernambucano sub-20
Rodada 6 de 6
Dom., 19/10
- 15:00 — Afogados U-20 x Salgueiro U-20
- 15:00 — Pesqueira U-20 x Petrolina sub-20