Campeonato Pernambucano Sub-20: confira a classificação completa e os próximos jogos

Nas quartas de final do Pernambucano Sub-20, os oito classificados se enfrentam em ida e volta; a decisão será única, na Arena de Pernambuco.

A primeira fase do Campeonato Pernambucano Sub-20 está se aproximando do fim e já é possível ter uma ideia das equipes que avançarão.

Os 17 times foram divididos em três grupos. No Grupo A (Afogados, Petrolina, Salgueiro e Pesqueira), os quatro se enfrentam em jogos de ida e volta, com os dois melhores classificados.

O Grupo B (Retrô, Náutico, Vera Cruz, Íbis, Jaguar e Atlético-PE) e o Grupo C (Sport, Santa Cruz, Serrano, Ipojuca, Cabense, Vitória e América) jogam em turno único, com os três primeiros de cada grupo avançando.

Nas quartas de final, os oito classificados serão ranqueados pelo aproveitamento geral, com confrontos: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º. Quartas e semifinais terão jogos de ida e volta, e a final será única, na Arena de Pernambuco.

Classificação completa do Pernambucano Sub-20

Grupo A

Afogados - 12 pontos Petrolina - 7 pontos Salgueiro - 4 pontos Pesqueira - 0 ponto

Grupo B

Retrô - 12 pontos Náutico - 12 pontos Atlético PE - 6 pontos Jaguar - 4 pontos Guarany - 1 ponto Íbis - 0 ponto

Grupo C

América - 10 pontos Sport - 10 pontos Santa Cruz - 6 pontos Serrano - 0 ponto Ipojuca - 0 ponto

Artilharia do Campeonato Pernambucano Sub-20

Franklin (Jaguar) - 4 gols

(Jaguar) - 4 gols Matheus Jerônimo (Retrô) - 3 gols

(Retrô) - 3 gols Massa (Náutico) - 3 gols

(Náutico) - 3 gols Breninho (Santa Cruz) - 3 gols

(Santa Cruz) - 3 gols Thyago Boiadeiro (Retrô) - 3 gols

Próximos jogos do Pernambucano Sub20

Rodada 5 de 6

Ontem

09:00 — Sport sub-20 x Santa Cruz sub-20

15:00 — Ipojuca U-20 x Serrano U-20

Amanhã

15:00 — Petrolina sub-20 x Afogados U-20

19:00 — Salgueiro U-20 x Pesqueira U-20

Qua., 22/10

10:00 — Íbis sub-20 x Guarany (PE) U-20

10:00 — Náutico sub-20 x Retrô FC sub-20

10:00 — Jaguar U-20 x Atlético Pernambucano sub-20

Rodada 6 de 6

Dom., 19/10