Alemanha fora da Copa? Tetracampeã pode ficar fora até da Repescagem; veja

Campeã em 1954, 1974, 1990 e 2014, seleção alemã caiu na fase de grupos em 2018 e 2022 e enfrenta forte concorrência pela vaga em 2026

Por Victor Peixoto Publicado em 13/10/2025 às 16:28
Seleção da Alemanha em 2025
Seleção da Alemanha em 2025 - DFB / Philipp Reinhard

Tetracampeã mundial e seleção com mais finais na história (8), a Alemanha corre risco real de ficar fora da Copa do Mundo 2026.

E, diferente do que vive a Itália, por exemplo, os alemães podem sequer ter a chance de disputar a Repescagem, ficando fora diretamente na fase de grupos.

A Alemanha está no Grupo A e, embora lidere-o, está empatado com os mesmos 6 pontos de Irlanda do Norte Eslováquia, ficando à frente pelo saldo de gols apenas. Luxemburgo, com 1 ponto, completa o grupo.

Nesta segunda-feira (13), a Alemanha enfrenta a Irlanda do Norte, que não disputa a Copa desde 1986, no Windsor Park, em Belfast, na capital norte-irlandesa, e até mesmo um empate é considerado um resultado negativo, uma vez que ficaria com a mesma pontuação do adversário e muito provavelmente atrás da Eslováquia, que deve vencer Luxemburgo.

Uma derrota, esta sim, pode ser considerado um desastre.

Caso a Eslováquia também vença Luxemburgo, um empate entre Eslováquia e Irlanda do Norte, no dia 14 de novembro, seria o suficiente para deixar a Alemanha fora até mesmo da Repescagem com uma rodada de antecedência mesmo que vençam Luxemburgo, no mesmo dia.

Havendo um vencedor no duelo entre eslovacos e norte-irlandeses, os Alemães iriam para a última rodada, contra a Eslováquia, precisando vencer e, caso a Irlanda do Norte tenha vencido a Eslováquia no dia 14, precisando torcer por um tropeço da mesma para ficar com a vaga direta e ainda com risco real de ficar fora da Repescagem em caso de um empate ou derrota.

Classificação AO VIVO - Grupo A das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - Europa

