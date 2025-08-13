geTV: Conheça o novo projeto da Globo que tirou Jorge Iggor e Bruno Formiga da TNT Sports
Além da dupla do grupo Warner, novo canal da Globo no YouTube também terá presença da jornalista Mariana Spinelli, que estava na ESPN
A geTV ainda nem foi ao ar e já vem movimentando as notícias do esporte brasileiro com as contratações de três figuras de peso vindas das concorrentes.
São os casos de Jorge Iggor e Bruno Formiga, que deixam a TNT Sports (antigo Esporte Interativo) e de Mariana Spinelli, que deixa o cargo de apresentadora na ESPN para se juntar ao novo projeto da Globo.
Mas o que é a geTV?
Com foco no YouTube, geTV chega para bater de frente com a CazéTV e disputar protagonismo digital
Não é novidade que o digital vem a cada dia ganhando mais e mais espaço no dia-a-dia do brasileiro, o que vem exigindo uma série de adaptações por parte da mídia tradicional.
Aglomerando conteúdos de todos os gêneros e formatos, o YouTube conta com grande audiência.
Segundo pesquisa realizada pelo Kantar IBOPE Media no final de 2024, o produto da Google superou a audiência da tv aberta, chegando a 75 milhões de espectadores contra 73 milhões da tv.
Embora já publique vários conteúdos no YouTube, os produtos "premium" da emissora fazem parte do catálogo dos canais fechados, dos canais de pay-per-view como Premiere e Combate ou ainda do seu serviço de streaming, o Globoplay.
Com o crescimento exponencial da CazéTV, que vem ganhando a preferência do público com as transmissões da Copa do Mundo 2022, da Eurocopa de 2024 e da Copa do Mundo de Clubes em 2025, a emissora teria notado uma oportunidade e necessidade de lançar um produto concorrente.
Ainda não há data de lançamento do novo produto, mas ele deve estar próximo, dadas as últimas notícias.