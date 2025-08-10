Náutico não garante classificação com vitória sobre o Londrina, mas chance é de quase 100%; entenda
Vitória no Paraná deixa Timbu na vice-liderança e com pontuação suficiente no histórico da Série C, mas vaga ainda não está matematicamente garantida
Por
Victor Peixoto
Publicado em 10/08/2025 às 14:01
| Atualizado em 10/08/2025 às 14:02
O Náutico bateu o Londrina por 2 x 0 na manhã deste domingo (10), no Estádio do Café, em Londrina, no interior do Paraná.
Com a vitória na partida válida pela 16ª rodada, o Timbu chega aos 29 pontos e ultrapassa a Ponte Preta, sendo agora o vice-líder da Série C 2025.
Com 8 vitórias conquistadas, a pontuação atingida pelo Náutico foi suficiente para garantir a classificação para a segunda fase em todas as três edições (2022, 2023 e 2024) em que a Terceira Divisão foi disputada no atual formato.
Antes da partida, o Timbu era apontado com 99,8% de chances de garantir um lugar no G8, número que aumenta após esta vitória, mas que ainda não garante, matematicamente, a classificação.
Ainda que percam nesta rodada, CSA e Floresta, que hoje somam 21 pontos cada, ainda podem chegar aos 30 pontos nas últimas três rodadas.
Além deles, os times com 20 pontos, casos de Confiança, Guarani e Ituano ainda podem chegar aos mesmos 29 pontos e 8 vitórias do Náutico e ultrapassá-lo caso o superem no saldo de gols.
Como os números já demonstram, a probabilidade de que isso aconteça é praticamente nula. O Timbu não perde há 9 jogos nesta Série C, não tendo levado nenhum gol nas últimas sete partidas que disputou na competição.
Além disso, o Timbu é o dono da melhor defesa desta primeira fase com apenas 6 gols sofridos, do terceiro melhor ataque com 20 gols marcados e tendo também o melhor saldo de gols (+14).
Uma vitória sobre o Anápolis no próximo domingo (17) garante a classificação independente de outros resultados.