fechar
Futebol | Notícia

Náutico não garante classificação com vitória sobre o Londrina, mas chance é de quase 100%; entenda

Vitória no Paraná deixa Timbu na vice-liderança e com pontuação suficiente no histórico da Série C, mas vaga ainda não está matematicamente garantida

Por Victor Peixoto Publicado em 10/08/2025 às 14:01 | Atualizado em 10/08/2025 às 14:02
Náutico tem aproveitamento avassalador sob o comando de Hélio dos Anjos
Náutico tem aproveitamento avassalador sob o comando de Hélio dos Anjos - Gabriel França / Náutico

Náutico bateu o Londrina por 2 x 0 na manhã deste domingo (10), no Estádio do Café, em Londrina, no interior do Paraná.

Com a vitória na partida válida pela 16ª rodada, o Timbu chega aos 29 pontos e ultrapassa a Ponte Preta, sendo agora o vice-líder da Série C 2025.

Com 8 vitórias conquistadas, a pontuação atingida pelo Náutico foi suficiente para garantir a classificação para a segunda fase em todas as três edições (2022, 2023 e 2024) em que a Terceira Divisão foi disputada no atual formato.

Antes da partida, o Timbu era apontado com 99,8% de chances de garantir um lugar no G8, número que aumenta após esta vitória, mas que ainda não garante, matematicamente, a classificação.

Ainda que percam nesta rodada, CSA e Floresta, que hoje somam 21 pontos cada, ainda podem chegar aos 30 pontos nas últimas três rodadas.

Além deles, os times com 20 pontos, casos de ConfiançaGuaraniItuano ainda podem chegar aos mesmos 29 pontos e 8 vitórias do Náutico e ultrapassá-lo caso o superem no saldo de gols.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Como os números já demonstram, a probabilidade de que isso aconteça é praticamente nula. O Timbu não perde há 9 jogos nesta Série C, não tendo levado nenhum gol nas últimas sete partidas que disputou na competição.

Além disso, o Timbu é o dono da melhor defesa desta primeira fase com apenas 6 gols sofridos, do terceiro melhor ataque com 20 gols marcados e tendo também o melhor saldo de gols (+14).

Uma vitória sobre o Anápolis no próximo domingo (17) garante a classificação independente de outros resultados.

Leia também

Resultado do jogo do Náutico hoje (10/08): Veja o placar e gols de Londrina x Náutico
Série C 2025

Resultado do jogo do Náutico hoje (10/08): Veja o placar e gols de Londrina x Náutico
Náutico bate o Londrina com golaço de Bruno Mezenga e praticamente garante a classificação na Série C
Náutico

Náutico bate o Londrina com golaço de Bruno Mezenga e praticamente garante a classificação na Série C

Compartilhe

Tags