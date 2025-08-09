fechar
Transmissão de Bahia x Fluminense ao vivo e online com imagens: Links oficiais e como assistir pela internet

Tricolor de Aço recebe o Fluminense em recuperação na Fonte Nova, em Salvador; bola rola a partir das 21h, horário de Brasília, pela 19ª rodada

Por Victor Peixoto Publicado em 09/08/2025 às 19:00
Bahia x Fluminense, pela 19ª rodada do Brasileirão 2025
Bahia x Fluminense, pela 19ª rodada do Brasileirão 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Neste sábado (9), Bahia Fluminense se enfrentam, às 21h, horário de Brasília, na Fonte Nova, em Salvador, pela 19ª rodada do Brasileirão 2025.

A transmissão da partida fica por conta dos seguintes canais:

  • Sportv, na tv fechada
  • Globoplay, no streaming
  • Premiere

Links oficiais e como assistir Bahia x Fluminense ao vivo e online com imagens

Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.

Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.

Arbitragem

  • Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
  • Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO)
  • Assistente 2: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

