Transmissão de Bahia x Fluminense ao vivo e online com imagens: Links oficiais e como assistir pela internet
Tricolor de Aço recebe o Fluminense em recuperação na Fonte Nova, em Salvador; bola rola a partir das 21h, horário de Brasília, pela 19ª rodada
Neste sábado (9), Bahia e Fluminense se enfrentam, às 21h, horário de Brasília, na Fonte Nova, em Salvador, pela 19ª rodada do Brasileirão 2025.
A transmissão da partida fica por conta dos seguintes canais:
- Sportv, na tv fechada
- Globoplay, no streaming
- Premiere
Links oficiais e como assistir Bahia x Fluminense ao vivo e online com imagens
- Globoplay (clique aqui para assistir online)
O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".
Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.
Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.
Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.
- Premiere (clique aqui para assistir online)
O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.
O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.
Arbitragem
- Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
- Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO)
- Assistente 2: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)