Onde assistir Bahia x Fluminense (09/08)? Transmissão ao vivo, horário e escalações
Invicto na Fonte Nova nesta Série A e de olho em continuar G4, Tricolor de Aço recebe o Fluminense em recuperação na Fonte Nova, em Salvador
Duelo de tricolores! Neste sábado (9), Bahia e Fluminense se enfrentam, às 21h, horário de Brasília, na Fonte Nova, em Salvador. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.
A transmissão da partida fica por conta do Sportv, na tv fechada, do Globoplay, no streaming, e do Premiere.
Dono da segunda melhor campanha da competição nas últimas cinco rodadas e classificado para as quartas-de-final da Copa do Brasil, o Bahia, que ainda não perdeu nesta Série A atuando como mandante, chega com muita moral para reencontrar o caminho das vitórias após empate em 0 x 0 no clássico contra o Sport, na Ilha do Retiro.
Na 4ª colocação com 29 pontos, o Tricolor de Aço precisa vencer para não ter chances de ser ultrapassado por Mirassol, Bragantino e Botafogo, além de encostar nos líderes e, quem sabe, passar a postular a briga pelo título.
Já o Fluminense vem de recuperação. Após uma campanha histórica que o levou até às semifinais da Copa do Mundo de Clubes, o time comandado por Renato Gaúcho só venceu em uma partida do Brasileirão desde a eliminação para o Chelsea.
Em contrapartida, venceu o Grêmio na última rodada e também garantiu a vaga nas quartas-de-final da Copa do Brasil, após eliminar o Internacional com uma vitória no Beira-Rio no jogo de ida e um empate no jogo da volta no Maracanã, resultados que o deixam a três jogos sem perder na temporada.
Links oficiais e como assistir ao vivo e online com imagens
- Globoplay (clique aqui para assistir online)
O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".
Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.
Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.
Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.
- Premiere (clique aqui para assistir online)
O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.
O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.
Prováveis escalações
Bahia
- Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (Kayky); Ademir e Willian José - Rogério Ceni
Fluminense
- Fábio; Guga, Manoel, Freytes e Renê; Martinelli e Hércules; Canobbio, Ganso e Kevin Serna; Everaldo - Renato Gaúcho
Ficha do jogo
- Partida: Bahia x Fluminense, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025
- Data e horário: Sábado, 09/08, às 21h, horário de Brasília
- Local: Arena Fonte Nova, em Salvador
- Transmissão ao vivo: Sportv, Globoplay e Premiere
Arbitragem
- Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
- Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO)
- Assistente 2: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)