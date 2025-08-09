fechar
Bahia x Fluminense (19ª rodada) - Onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Invicto na Fonte Nova nesta Série A e de olho em continuar G4, Tricolor de Aço recebe o Fluminense em recuperação na Fonte Nova, em Salvador

Por Victor Peixoto Publicado em 09/08/2025 às 0:56
Éverton Ribeiro, meia do Bahia
Éverton Ribeiro, meia do Bahia - Rafael Rodrigues / EC Bahia

Duelo de tricolores! Neste sábado (9), Bahia Fluminense se enfrentam, às 21h, horário de Brasília, na Fonte Nova, em Salvador. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

A transmissão da partida fica por conta do Sportv, na tv fechada, do Globoplay, no streaming, e do Premiere.

Dono da segunda melhor campanha da competição nas últimas cinco rodadas e classificado para as quartas-de-final da Copa do Brasil, o Bahia, que ainda não perdeu nesta Série A atuando como mandante, chega com muita moral para reencontrar o caminho das vitórias após empate em 0 x 0 no clássico contra o Sport, na Ilha do Retiro.

Na 4ª colocação com 29 pontos, o Tricolor de Aço precisa vencer para não ter chances de ser ultrapassado por Mirassol, Bragantino e Botafogo, além de encostar nos líderes e, quem sabe, passar a postular a briga pelo título.

Já o Fluminense vem de recuperação. Após uma campanha histórica que o levou até às semifinais da Copa do Mundo de Clubes, o time comandado por Renato Gaúcho só venceu em uma partida do Brasileirão desde a eliminação para o Chelsea.

Em contrapartida, venceu o Grêmio na última rodada e também garantiu a vaga nas quartas-de-final da Copa do Brasil, após eliminar o Internacional com uma vitória no Beira-Rio no jogo de ida e um empate no jogo da volta no Maracanã, resultados que o deixam a três jogos sem perder na temporada.

Links oficiais e como assistir ao vivo e online com imagens

Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.

Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de TV por assinatura, do app para smartphones e smart TVs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com.

O serviço custa a partir de R$ 29,90 por mês.

Prováveis escalações

Bahia

  • Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (Kayky); Ademir e Willian José - Rogério Ceni

Fluminense

  • Fábio; Guga, Manoel, Freytes e Renê; Martinelli e Hércules; Canobbio, Ganso e Kevin Serna; Everaldo - Renato Gaúcho

Ficha do jogo

  • Partida: Bahia x Fluminense, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025
  • Data e horário: Sábado, 09/08, às 21h, horário de Brasília
  • Local: Arena Fonte Nova, em Salvador
  • Transmissão ao vivo: SportvGloboplay e Premiere

Arbitragem

  • Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
  • Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO)
  • Assistente 2: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

