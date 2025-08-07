Bola de Ouro: Qual o país com mais prêmios? Brasil é apenas o 6°
Ranking não contabiliza conquistas honorárias de Pelé, Garrincha, Maradona e Mario Kempes; até 1994 prêmio era exclusivo para europeus
A revista francesa France Football anunciou os 30 indicados à Bola de Ouro 2025, dentre eles os brasileiros Raphinha e Vinicius Júnior.
Sem ganhar o prêmio desde 2007, quando Kaká superou Messi e Cristiano Ronaldo, o Brasil é apenas o sexto país que mais vezes teve um jogador eleito o melhor jogador do mundo pela premiação, com cinco vitórias, divididas entre Ronaldo (2), Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e o próprio Kaká.
Este número leva em conta a lista original, englobando os 39 anos em que a Bola de Ouro era disputada apenas por jogadores europeus.
Em 2015, a France Football divulgou uma revisão deste período, que durou de 1956 a 1994, ampliando a avaliação para jogadores de outros continentes, e que concedeu 12 premiações honorárias, embora mantendo a honraria aos vencedores originais.
Nesta revisão, o Brasil recebeu mais 9 Bolas de Ouro Honorárias, sendo sete conquistadas por Pelé (1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 e 1970), uma por Garrincha (1962) e outra por Romário (1994).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Considerando-as, o Brasil se torna o maior vencedor da premiação com 14 conquistas, superando a Argentina, que lidera o Ranking Original com 8 premiações e fica com 11 se somadas às honorárias.
Se considerarmos as conquistas de Alfredo Di Stéfano em 1957 e 1959, que recebeu as premiações enquanto espanhol, a Argentina tem 13 conquistas da Bola de Ouro.
Ranking da Bola de Ouro por país
Considerando as premiações concedidas originalmente, a Argentina é a maior vencedora, com 10 Bolas de Ouro, todas de Lionel Messi, o que faz da seleção albiceleste, ao lado de República Tcheca, Escócia, Irlanda do Norte, Dinamarca, Bulgária, Libéria, as únicas seleções com um único vencedor.
Este cálculo considera, mais uma vez, que as premiações de Di Stéfano pertencem à Espanha.
Os países com mais representantes, por sua vez, são Alemanha, Espanha e Itália, com cinco vencedores cada.
Ranking por país
- Argentina – 8 prêmios (1 jogador) [13 prêmios com 3 honorários e 2 de Dí Stefano]
- Alemanha – 7 prêmios (5 jogadores)
- França – 7 prêmios (5 jogadores)
- Holanda – 7 prêmios (3 jogadores)
- Portugal – 7 prêmios (3 jogadores)
- Brasil – 5 prêmios (4 jogadores) [14 prêmios com 9 honorários]
- Itália – 5 prêmios (5 jogadores)
- Inglaterra – 5 prêmios (4 jogadores)
- Espanha – 4 prêmios (3 jogadores)
- União Soviética – 3 prêmios (3 jogadores)
- Bulgária – 1 prêmio (1 jogador)
- República Tcheca – 1 prêmio (1 jogador)
- Croácia – 1 prêmio (1 jogador)
- Dinamarca – 1 prêmio (1 jogador)
- Escócia – 1 prêmio (1 jogador)
- Hungria – 1 prêmio (1 jogador)
- Irlanda do Norte – 1 prêmio (1 jogador)
- Libéria – 1 prêmio (1 jogador)
- Tchecoslováquia – 1 prêmio (1 jogador)
- Ucrânia – 1 prêmio (1 jogador)