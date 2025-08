São Paulo lidera Brasileirão no recorte após a Copa do Mundo de Clubes; Bahia e Mirassol aparecem em 2° e 3°

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Desde o fim da competição nos Estados Unidos, foram disputadas cinco rodadas do Brasileirão 2025; veja classificação do período e comparativo

O Brasileirão 2025 está chegando à sua metade, restando apenas uma rodada para o fim do 1° turno.

Mas, além da divisão natural pelos turnos, a Série A deste ano tem um fator diferente, uma vez que houve a pausa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, que contou com quatro times brasileiros, entre junho e julho.

Desde o retorno da competição, foram disputados cinco jogos e o desempenho neste recorte difere bastante das rodadas anteriores.

O líder no período é o São Paulo. O Tricolor Paulista vem de cinco jogos de invencibilidade e somou 13 pontos dos 15 disputados, dobrando a sua pontuação e saindo, na classificação geral, do 16° lugar, a um ponto da zona de rebaixamento, para o 8° lugar, a dois pontos do G6.

O Bahia manteve sua classificação. Era o 4° antes do Mundial e segue na mesma posição, com dois jogos a menos, hoje. No recorte dos últimos cinco jogos, é o 2° colocado com 11 pontos, três vitórias e dois empates.

Desempenho muito similar ao do Mirassol, 3° colocado neste retorno. Debutante na Série A, o time do interior paulista era o 11° antes da parada e, agora, é o 5° colocado, no G6 e a um ponto do próprio Bahia, que abre o G4.

Cruzeiro e Flamengo, que hoje dividem a liderança com 37 pontos, são, respectivamente, o 5° e o 6° colocados com 10 pontos na campanha pós-Mundial.



De negativo, aparecem as campanhas de Fluminense e Red Bull Bragantino.

O Tricolor das Laranjeiras era o 8° colocado antes do Mundial e hoje é o 9°. No recorte, é apenas o 17° e estaria na zona de rebaixamento, desempenho que é mais frustrante pela campanha semifinalista na Copa do Mundo do que pelo cenário das primeiras 14 rodadas.

Já o Massa Bruta tem um desempenho muito negativo e inferior ao Sport, lanterna que ainda não venceu na competição.

O Bragantino somou apenas um ponto no período, com um empate e quatro derrotas no período. Queda de rendimento que o fez sair do 3° lugar, com três pontos de distância para o líder, para o 6° lugar e a 10 pontos de Flamengo e Cruzeiro.

Veja tabela:

Classificação do Brasileirão após a Copa do Mundo de Clubes (últimas 5 rodadas)