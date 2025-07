Memphis Depay desabafa após decidir Dérbi pela Copa do Brasil: "Estou aqui pra ajudar"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O atacante Memphis Depay foi mais uma vez decisivo com a camisa do Corinthians.

Em meio à polêmicas envolvendo uma possível saída do clube, o holandês marcou o gol da vitória por 1 x 0 do Timão sobre o Palmeiras na noite da última quarta-feira (30), pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Copa do Brasil.

Com o gol marcado, Memphis, que já havia marcado o gol que garantiu o empate contra o Botafogo pelo Brasileirão no último fim de semana, chega a marca de 8 gols e 10 assistências em 33 jogos na temporada com a camisa alvinegra, sendo o jogador com mais participações em gol do atual elenco.

Em entrevista ainda no gramado da Neo Química Arena, o holandês desabafou:

“Estou aqui para trabalhar duro. Muitas coisas foram ditas, muitas coisas foram colocadas fora da proporção. Estou aqui para ajudar o time. Cheguei em setembro passado, então tento fazer o mesmo desde lá: ajudar o time. Vamos continuar assim”.

Jogo da volta será na próxima semana, no Allianz Parque

O jogo da volta entre Corinthians e Palmeiras está marcado para a próxima quarta-feira, dia 6 de agosto, às 21h30, no Allianz Parque.

Com a vitória na primeira partida, o Timão garante a vantagem do empate para garantir a vaga nas quartas-de-final.

Sem gol fora de casa, vitória alviverde por um gol, independente do placar, leva a decisão para os pênaltis.