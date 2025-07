Transmissão Corinthians x Palmeiras ao vivo online grátis: veja onde assistir e resultado em tempo real pela Copa do Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quarta-feira (30/07), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, a bola rola pela primeira vez para Corinthians e Palmeiras na história da Copa do Brasil.

O Dérbi é válido pela ida das oitavas de final da competição. A volta será no dia 06 de agosto, na Allianz Arena, na mesmo hora do primeiro confronto.

Duelos das oitavas de final da Copa do Brasil 2025

O Timão vive momento turbulento no ano, pois não vence há três jogos na temporada e, nos bastidores, terá a votação do impeachment do presidente afastado Augusto Melo em breve.

Do outro lado, o Verdão acumula três vitórias e um empate em sequência. Esses resultados consolidaram depois do Mundial de Clubes consolidaram a boa fase do time.

Escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro; Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa (Allan), Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro : Wilton Pereira Sampaio (GO).

: Wilton Pereira Sampaio (GO). Árbitro assistente 1 : Bruno Boschilia (PR).



: Bruno Boschilia (PR). Árbitro assistente 2 : Bruno Raphael Pires (GO).



: Bruno Raphael Pires (GO). Árbitro de vídeo: Bráulio da Silva Machado (SC).

Transmissão Corinthians x Palmeiras ao vivo online grátis

Os torcedores dos clubes e demais fãs de futebol assistem ao vivo e de maneira gratuita no do Globoplay (clique aqui), que retransmite o sinal da TV Globo.

Como assistir de graça no Globoplay?

Acesse globoplay.globo.com ou abra o aplicativo no dispositivo desejado.

ou abra o aplicativo no dispositivo desejado. Clique em "Assista agora" e faça login com sua conta Globo (gratuitamente).



Procure a partida na aba "Ao Vivo" para assistir com imagens em tempo real.

Resultado de Corinthians x Palmeiras em tempo real

Quem quiser pode acompanhar a narração em tempo real no YouTube, como por exemplo, no canal do Corinthians, mas sem as imagens. Não direitos de transmissão na plataforma.