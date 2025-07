Transmissão de Cruzeiro x CRB ao vivo e online grátis com imagens: Sem transmissão de tv, saiba como assistir o jogo pela Copa do Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Bola rola a partir das 19h30, horário de Brasília, no Mineirão, em Belo Horizonte; veja passo a passo para assistir a partida de graça pela internet

É tempo de Copa do Brasil 2025! Nesta quarta-feira (30), o Cruzeiro recebe o CRB, às 19h30, horário de Brasília, no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas-de-final.

Sem tv aberta ou fechada, o duelo terá transmissão exclusivo do serviço de streaming Prime Video.



Links oficiais e como assistir Cruzeiro x CRB ao vivo e online com imagens

Prime Video (clique aqui para assistir online)

O serviço de streaming da Amazon custa R$ 14,90 no plano mensal ou R$ 166,80 (R$ 13,90 por mês) no plano anual básicos com anúncio. O plano Premium, sem anúncios, custa R$ 29,90 por mês.

Detalhe: Novo assinantes têm direito a 30 dias grátis e podem acompanhar o jogo sem pagar nada.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Romero, Carlos Eduardo e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Gabigol - Leonardo Jardim