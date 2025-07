Santa Cruz confirma alteração e jogo da volta contra o Sergipe será na Arena de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Na tarde desta quarta-feira (30), o Santa Cruz confirmou que a Arena de Pernambuco será o palco do jogo de volta contra o Sergipe pela segunda fase da Série D.

A informação foi revelada pelo CEO da transição de SAF do clube, Pedro Henriques, em entrevista coletiva concedida no Arruda.

Segundo ele, a alteração do local da partida foi um decisão da Cobra Coral, apoiada pela direção e em conjunto com a gestão da Arena.

Entenda a mudança

Anteriormente, a CBF havia divulgado a tabela de datas e horários dos jogos da segunda fase da Série D e nela constava que o segundo confronto entre Santa Cruz e Sergipe seria disputado no domingo (10), às 17h, no Arruda.

Contudo, a direção do Tricolor do Arruda entrou em contato com a entidade máxima do futebol brasileiro para solicitar a transferência do local para o estádio em São Lourenço da Mata, em consonância com o que havia sido comunicado pelo clube na semana passada, quando afirmou que disputaria todos os jogos do mata-mata da Série D na Arena de Pernambuco.

A justificativa da mudança, ainda de acordo de Pedro Henriques, foi a mesma utilizada no comunicado do dia 22: a capacidade total da Arena de Pernambuco.

"Acreditamos que a Arena tem uma estrutura capaz de atender melhor, neste momento, o torcedor do Santa Cruz, com uma capacidade maior, de 45 mil pessoas. Nós acreditamos que é mais condizente com a realidade da nossa torcida", declarou o dirigente.