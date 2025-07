Transmissão Paysandu x Athletic ao vivo online: veja onde assistir

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Paysandu e Athletic Club se enfrentam nesta segunda-feira (28/07), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida é válida pela 19ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O Paysandu vive uma fase de recuperação e está sem derrotas há sete rodadas, período em que conquistou suas primeiras quatro vitórias na competição.

Apesar da reação, o time paraense ocupa a 18ª posição, com 19 pontos, e sonha com uma vitória em casa para sair do Z4 antes do início do returno.

O Athletic Club-MG, por sua vez, está em 14º lugar, com 22 pontos, também luta para se afastar da zona de risco. O alvinegro mineiro chega embalado, com três vitórias e um empate nas últimas quatro rodadas.

O confronto será transmitido ao vivo pela seguinte plataforma:

Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

Competição: Série B – Rodada 19



Série B – Rodada 19 Data e Horário: 28/07 (segunda-feira) - 21h30 (horário de Brasília)



28/07 (segunda-feira) - 21h30 (horário de Brasília) Local: Mangueirão, em Belém (PA)



Mangueirão, em Belém (PA) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Paysandu: Gabriel Mesquita; Bryan Borges, Thalisson, Maurício Antônio e Reverson; Ronaldo Henrique, Anderson Leite e Denner; Marlon, Garcez e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira.

Athletic: Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Max (Alason Carioca) e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte