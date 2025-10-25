Qual o horário da corrida da Fórmula 1 hoje (26/10)? Veja programação do GP do México
Corrida na Cidade do México é a primeira das últimas cinco da temporada que tem Piastri, Norris e Verstappen na briga pelo título de pilotos
Restam apenas cinco etapas para o fim da Temporada 2025 da Fórmula 1! A primeira delas acontece neste domingo (26), no Autódromo Hermanos Rodríguez, palco do GP do México.
Apenas 40 pontos separam o líder Oscar Piastri, da McLaren, do tetracampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull.
Entre eles, está Lando Norris, 26 pontos à frente de Max e 14 atrás do seu companheiro de equipe.
Que horas é a largada do GP do México?
A largada está marcada para às 17h, horário de Brasília e terá transmissão ao vivo da Band, na tv aberta, além de opções gratuitas pelo site oficial da emissora e através do app Bandplay.
Links oficiais para assistir o GP do México online e grátis
- Band.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandplay (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandsports.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
Classificação da Fórmula 1 2025
Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) - 346 pontos
7 vitórias | 14 pódios
- Lando Norris (McLaren) - 332 pontos
5 vitórias | 15 pódios
- Max Verstappen (Red Bull) - 306 pontos
5 vitórias | 10 pódios
- George Russell (Mercedes) - 252 pontos
2 vitórias | 8 pódios
- Charles Leclerc (Ferrari) - 192 pontos
0 vitórias | 6 pódios
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 142 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 89 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Alexander Albon (Williams) - 73 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Nico Hülkenberg (Sauber) - 41 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Carlos Sainz (Williams) - 38 pontos
0 vitórias | 1 pódio
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 37 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 30 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Esteban Ocon (Haas) - 28 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Yuki Tsunoda (Red Bull) - 28 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Oliver Bearman (Haas) - 20 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pontos
0 vitórias | 0 pódios
- Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
0 vitórias | 0 pódios
- Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto
0 vitórias | 0 pódios
Construtores
- McLaren - 678 pontos
- Mercedes - 341 pontos
- Ferrari - 334 pontos
- Red Bull - 331 pontos
- Williams - 111 pontos
- Racing Bulls - 72 pontos
- Aston Martin - 69 pontos
- Sauber - 59 pontos
- Haas - 48 pontos
- Alpine - 20 pontos