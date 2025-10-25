fechar
Formula 1 |

Qual o horário da corrida da Fórmula 1 hoje (26/10)? Veja programação do GP do México

Corrida na Cidade do México é a primeira das últimas cinco da temporada que tem Piastri, Norris e Verstappen na briga pelo título de pilotos

Por Victor Peixoto Publicado em 25/10/2025 às 21:35
Verstappen x Norris
Verstappen x Norris - F1 / Reprodução

Restam apenas cinco etapas para o fim da Temporada 2025 da Fórmula 1! A primeira delas acontece neste domingo (26), no Autódromo Hermanos Rodríguez, palco do GP do México.

Apenas 40 pontos separam o líder Oscar Piastri, da McLaren, do tetracampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull.

Entre eles, está Lando Norris, 26 pontos à frente de Max e 14 atrás do seu companheiro de equipe.

Que horas é a largada do GP do México?

A largada está marcada para às 17h, horário de Brasília e terá transmissão ao vivo da Band, na tv aberta, além de opções gratuitas pelo site oficial da emissora e através do app Bandplay.

Links oficiais para assistir o GP do México online e grátis

Classificação da Fórmula 1 2025

Pilotos

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 346 pontos
    7 vitórias | 14 pódios
  2. Lando Norris (McLaren) - 332 pontos
    5 vitórias | 15 pódios
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 306 pontos
    5 vitórias | 10 pódios
  4. George Russell (Mercedes) - 252 pontos
    2 vitórias | 8 pódios
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 192 pontos
    0 vitórias | 6 pódios
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 142 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) - 89 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  8. Alexander Albon (Williams) - 73 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  9. Nico Hülkenberg (Sauber) - 41 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  11. Carlos Sainz (Williams) - 38 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) - 37 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  13. Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) - 30 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  15. Esteban Ocon (Haas) - 28 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  16. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 28 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  17. Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  18. Oliver Bearman (Haas) - 20 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  19. Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  20. Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
    0 vitórias | 0 pódios
  21. Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto
    0 vitórias | 0 pódios

Construtores

  1. McLaren - 678 pontos
  2. Mercedes - 341 pontos
  3. Ferrari - 334 pontos
  4. Red Bull - 331 pontos
  5. Williams - 111 pontos
  6. Racing Bulls - 72 pontos
  7. Aston Martin - 69 pontos
  8. Sauber - 59 pontos
  9. Haas - 48 pontos
  10. Alpine - 20 pontos

