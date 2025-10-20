fechar
Formula 1 | Notícia

Fórmula 1: Veja o que Verstappen precisa para ser campeão nas últimas cinco corridas

Atual tetracampeão mundial, Max Verstappen vem promovendo arrancada impressionante e chega à reta final da temporada com chance de título

Por Victor Peixoto Publicado em 20/10/2025 às 13:42
Max Verstappen, da Red Bull, tetracampeão mundial de Fórmula 1
Max Verstappen, da Red Bull, tetracampeão mundial de Fórmula 1 - Red Bull Racing / Reprodução

Max Verstappen foi soberano no GP dos Estados Unidos, conquistando todos os 33 pontos possíveis ao vencer tanto a corrida principal quanto a corrida sprint no Circuito das Américas, no Texas.

Sua performance sensacional, que contou ainda com a Pole Position nas duas classificações, somada a uma performance decepcionante de Oscar Piastri, o deixa a "apenas" 40 pontos do piloto australiano da McLaren que lidera o Campeonato de Pilotos com 346 pontos.

Há 42 dias, antes de vencer o GP da Itália, em Monza, Verstappen estava 104 pontos atrás de Piastri e o sonho do pentacampeonato parecia ser somente isso, um sonho.

Mas, restando cinco grandes prêmios para o fim da temporada, sendo dois deles com sprint, as chances de título do piloto da Red Bull são extremamente reais.

Veja do que Verstappen precisa para ser campeão da Fórmula 1 em 2025

Com cinco etapas restantes, Verstappen terá que tirar uma média de 8 pontos por grande prêmio para empatar em pontos com Piastri, o que levaria a decisão do título para o número de vitórias (considerando somente corridas principais).

Atualmente, Verstappen soma 5 vitórias, enquanto Piastri acumula 7 vitórias.

Caso não supere Piastri no número de vitórias, o desempate vai para o número de pódios, onde o piloto da McLaren também leva vantagem com um 14 x 10.

Portanto, para ser mais definitivo, o mais seguro é dizer que Verstappen precisa somar 41 pontos a mais que Piastri para ser campeão mundial, desde que some, também, ao menos 26 pontos a mais que Lando Norris, vice-líder do campeonato.

Quantos pontos restam em disputa?

Ao todo, a pontuação máxima que pode ser alcançada por um único piloto nas etapas restantes é a de 141 pontos, sendo 125 nas cinco corridas principais e 16 nas corridas sprint.

Verstappen não será campeão somente se vencer todas as corridas

Se vencer todas as corridas e conquistar todos os 141 pontos, Verstappen chegará aos 447 pontos.

Caso Piastri chegue em 2° lugar em todas essas etapas, conquistará 104 pontos (5 x 18 das corridas principais + 2 x 7 das sprint) e terminará a temporada com 450 pontos, sendo campeão por três pontos de vantagem.

Sendo assim, para Verstappen ser campeão com Piastri somando o máximo de pontos possíveis, a combinação necessária seria a seguinte:

  • Verstappen somar 141 pontos e Piastri somar 101 pontos com Verstappen ganhando três corridas principais a mais que Piastri no período

ou:

  • Verstappen somar 141 pontos e Piastri somar 100 pontos no período

Num cenário mais realista, considerando que Piastri ainda vença na temporada, Verstappen poderia ser campeão da seguinte maneira:

  • GP do México 

Verstappen 1° (+25) / Piastri 2° (+18) 

Diferença após a corrida: 33 pontos

  • GP do Brasil 

Verstappen 1° na Sprint e na principal (+ 33) / Piastri chega em 2° na Sprint e em 3° na corrida principal (+21)

Diferença após a corrida: 21 pontos

  • GP de Las Vegas 

Piastri 1° (+25) e Verstappen chega em 2° (+18) 

Diferença após a corrida: 28 pontos

  • GP do Catar 

Verstappen 1° na Sprint e na principal (+33) - Piastri chega em 4° na Sprint e em 4° na principal (+17) 

Diferença após a corrida: 12 pontos

  • GP de Abu Dhabi

Verstappen 1° (+ 25 pontos) e Piastri (+12) em 4°

Diferença após a corrida: 1 ponto a favor de Verstappen

Classificação da Fórmula 1

Pilotos

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 346 pontos
    7 vitórias | 14 pódios
  2. Lando Norris (McLaren) - 332 pontos
    5 vitórias | 15 pódios
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 306 pontos
    5 vitórias | 10 pódios
  4. George Russell (Mercedes) - 252 pontos
    2 vitórias | 8 pódios
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 192 pontos
    0 vitórias | 6 pódios
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 142 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) - 89 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  8. Alexander Albon (Williams) - 73 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  9. Nico Hülkenberg (Sauber) - 41 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  11. Carlos Sainz (Williams) - 38 pontos
    0 vitórias | 1 pódio
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) - 37 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  13. Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) - 30 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  15. Esteban Ocon (Haas) - 28 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  16. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 28 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  17. Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  18. Oliver Bearman (Haas) - 20 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  19. Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pontos
    0 vitórias | 0 pódios
  20. Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
    0 vitórias | 0 pódios
  21. Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto
    0 vitórias | 0 pódios

Construtores

  1. McLaren - 678 pontos
  2. Mercedes - 341 pontos
  3. Ferrari - 334 pontos
  4. Red Bull - 331 pontos
  5. Williams - 111 pontos
  6. Racing Bulls - 72 pontos
  7. Aston Martin - 69 pontos
  8. Sauber - 59 pontos
  9. Haas - 48 pontos
  10. Alpine - 20 pontos

