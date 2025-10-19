F1 Classificação atualizada: Confira como fica a disputa pelo título após o GP dos EUA
Faltam apenas cinco corridas para o fim da temporada e disputa segue forte entre as duas McLarens (Oscar Piastri e Lando Norris) e Max Verstappen
A Fórmula 1 vive um fim de semana decisivo em Austin, palco do GP dos Estados Unidos. A corrida Sprint deste sábado terminou com Max Verstappen em primeiro, George Russell em segundo e Carlos Sainz em terceiro, resultado que mexeu no bloco da frente e manteve a disputa do título sob tensão uma vez que as McLarens não terminaram a sprint.
Com os pontos já contabilizados, Oscar Piastri segue líder do Mundial com 336 pontos, sustentando uma margem de 22 para Lando Norris (314). Verstappen aparece mais perto da dupla da McLaren, agora com 281, após o triunfo na Sprint no Circuito das Américas.
No segundo pelotão, George Russell consolidou a quarta colocação com 244 pontos e confirma a Mercedes como a força mais constante fora de McLaren e Red Bull. Charles Leclerc (177) e Lewis Hamilton (130) mantêm a Ferrari dentro do top-6.
Já o brasileiro Gabriel Bortoleto não pontuou na sprint e segue com 18 pontos, em 18º.
Classificação da F1 atualizada
- Oscar Piastri (McLaren) – 336 pts
- Lando Norris (McLaren) – 314 pts
- Max Verstappen (Red Bull) – 281 pts
- George Russell (Mercedes) – 244 pts
- Charles Leclerc (Ferrari) – 177 pts
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 130 pts
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 89 pts
- Alexander Albon (Williams) – 73 pts
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 pts
- Carlos Sainz (Williams) – 38 pts
- Nico Hülkenberg (Sauber) – 37 pts
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 36 pts
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 pts
- Esteban Ocon (Haas) – 28 pts
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 22 pts
- Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts
- Gabriel Bortoleto (Sauber) – 18 pts
- Oliver Bearman (Haas) – 18 pts
- Franco Colapinto (Alpine) – 0 pt
- Jack Doohan (Alpine) – 0 pt