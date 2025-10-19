F1 Classificação atualizada: Confira como fica a disputa pelo título após o GP dos EUA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Faltam apenas cinco corridas para o fim da temporada e disputa segue forte entre as duas McLarens (Oscar Piastri e Lando Norris) e Max Verstappen

A Fórmula 1 vive um fim de semana decisivo em Austin, palco do GP dos Estados Unidos. A corrida Sprint deste sábado terminou com Max Verstappen em primeiro, George Russell em segundo e Carlos Sainz em terceiro, resultado que mexeu no bloco da frente e manteve a disputa do título sob tensão uma vez que as McLarens não terminaram a sprint.

Com os pontos já contabilizados, Oscar Piastri segue líder do Mundial com 336 pontos, sustentando uma margem de 22 para Lando Norris (314). Verstappen aparece mais perto da dupla da McLaren, agora com 281, após o triunfo na Sprint no Circuito das Américas.

No segundo pelotão, George Russell consolidou a quarta colocação com 244 pontos e confirma a Mercedes como a força mais constante fora de McLaren e Red Bull. Charles Leclerc (177) e Lewis Hamilton (130) mantêm a Ferrari dentro do top-6.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto não pontuou na sprint e segue com 18 pontos, em 18º.

Classificação da F1 atualizada