Fala de William Bonner rende mal-estar na Band e repercute na web
O Upfront 2026, evento em que a TV Globo apresenta suas novidades de programação ao mercado publicitário, gerou um mal-estar nos bastidores da televisão brasileira após uma fala de William Bonner que foi interpretada como uma alfinetada à Band, emissora concorrente.
O âncora do Jornal Nacional estava no palco para anunciar o retorno da Fórmula 1 à grade da Globo a partir de 2026, após cinco anos de transmissão pela Band. Em um tom bastante irônico, Bonner questionou o público: “No ano que vem, a Fórmula 1 está na Globo. E vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo…”, disse ele.
A fala de William Bonner rendeu um mal-estar na internet e não foi bem recebida por diretores e profissionais da Band. A emissora de Johnny Saad transmitiu a competição de 2021 a 2025 e investiu pesado na cobertura, que ganhou elogios de parte do público.
Téo José, uma das vozes da Fórmula 1, não se calou. “É, esta emissora mudou mesmo. Tem gente que, além da ética, perdeu o respeito. Fim triste”, escreveu. Craque Neto, apresentador da Band, também se revoltou com o deboche. “Por que você é escroto desse jeito? Por que foi tão indelicado com a Fórmula 1 na Band? Você sabe o quanto de dificuldades a gente teve pra ter a Fórmula 1 aqui? Sabe quantas pessoas trabalharam com afinco aqui?“, disparou ele.
