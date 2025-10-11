Tem corrida da Fórmula 1 hoje (11/10)? Veja data e horário do GP dos Estados Unidos
Corrida em Austin será a 18ª da temporada e pode ser crucial para definir destinos de Verstappen, Piastri e Norris na briga pelo título
Em Singapura, o vencedor foi George Russell, mas pela terceira corrida consecutiva, Max Verstappen ficou à frente dos dois pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris e vem diminuindo, ponto a ponto, a distância na classificação.
Após o GP da Holanda, a distância era de 104 pontos e, hoje, após o GP de Singapura, ela é de 69 pontos.
Restando seis corridas, e três sprints, para o fim da temporada e com a gritante melhora de desempenho do carro da Red Bull e tratando-se do piloto que é, não é exagero dizer que Verstappen está muito vivo na briga pelo título da Fórmula 1 em 2025.
No entanto, se ele estará mais ou menos na briga pelo pentacampeonato, só descobriremos no próximo final de semana, entre os dias 17 e 19 de setembro, no GP do Estados Unidos, em Austin, no Texas, que contará com o formato sprint.
Portanto, não há corrida neste domingo (11).
Veja a programação completa:
Programação completa do GP dos Estados Unidos 2025
Sexta-feira (17/10)
- Treino Livre 1 - 14h30 - Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
- Classificação Sprint - 18h30 - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Sábado (18/10)
- Corrida Sprint - 14h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
- Classificação - 18h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Domingo (21/09)
-
Corrida - 16h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Classificação da Fórmula 1
Campeonato de Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) - 336 pontos
- Lando Norris (McLaren) - 314 pontos
- Max Verstappen (Red Bull) - 273 pontos
- George Russell (Mercedes) - 237 pontos
- Charles Leclerc (Ferrari) - 173 pontos
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 125 pontos
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 88 pontos
- Alexander Albon (Williams) - 70 pontos
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 pontos
- Nico Hülkenberg (Sauber) - 37 pontos
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 36 pontos
- Carlos Sainz (Williams) - 32 pontos
- Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pontos
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 30 pontos
- Esteban Ocon (Haas) - 28 pontos
- Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
- Yuki Tsunoda (Red Bull) - 20 pontos
- Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pontos
- Oliver Bearman (Haas) - 18 pontos
- Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
- Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto
Campeonato de Construtores
- McLaren - 650 pontos
- Mercedes - 325 pontos
- Ferrari - 298 pontos
- Red Bull - 290 pontos
- Williams - 102 pontos
- Racing Bulls - 72 pontos
- Aston Martin - 68 pontos
- Sauber - 55 pontos
- Haas - 46 pontos
- Alpine - 20 pontos