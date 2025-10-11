fechar
Formula 1 |

Tem corrida da Fórmula 1 hoje (11/10)? Veja data e horário do GP dos Estados Unidos

Corrida em Austin será a 18ª da temporada e pode ser crucial para definir destinos de Verstappen, Piastri e Norris na briga pelo título

Por Victor Peixoto Publicado em 11/10/2025 às 20:29
Max Verstappen, da Red Bull, tetracampeão mundial de Fórmula 1
Max Verstappen, da Red Bull, tetracampeão mundial de Fórmula 1 - Red Bull Racing / Reprodução

Em Singapura, o vencedor foi George Russell, mas pela terceira corrida consecutiva, Max Verstappen ficou à frente dos dois pilotos da McLaren, Oscar Piastri Lando Norris e vem diminuindo, ponto a ponto, a distância na classificação.

Após o GP da Holanda, a distância era de 104 pontos e, hoje, após o GP de Singapura, ela é de 69 pontos.

Restando seis corridas, e três sprints, para o fim da temporada e com a gritante melhora de desempenho do carro da Red Bull e tratando-se do piloto que é, não é exagero dizer que Verstappen está muito vivo na briga pelo título da Fórmula 1 em 2025.

No entanto, se ele estará mais ou menos na briga pelo pentacampeonato, só descobriremos no próximo final de semana, entre os dias 17 e 19 de setembro, no GP do Estados Unidos, em Austin, no Texas, que contará com o formato sprint.

Portanto, não há corrida neste domingo (11).

Veja a programação completa:

Programação completa do GP dos Estados Unidos 2025

Sexta-feira (17/10)

  • Treino Livre 1 - 14h30 - BandplayBand.com.brBandsportsNewco Play F1TV
  • Classificação Sprint - 18h30 - BandBandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco PlayF1TV

Sábado (18/10)

  • Corrida Sprint - 14h - BandBandplayBand.com.brBandsportsNewco Play F1TV
  • Classificação - 18h - BandBandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco PlayF1TV

Domingo (21/09)

Classificação da Fórmula 1

Campeonato de Pilotos

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 336 pontos
  2. Lando Norris (McLaren) - 314 pontos
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 273 pontos
  4. George Russell (Mercedes) - 237 pontos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 173 pontos
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) - 125 pontos
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) - 88 pontos
  8. Alexander Albon (Williams) - 70 pontos
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 39 pontos
  10. Nico Hülkenberg (Sauber) - 37 pontos
  11. Fernando Alonso (Aston Martin) - 36 pontos
  12. Carlos Sainz (Williams) - 32 pontos
  13. Lance Stroll (Aston Martin) - 32 pontos
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) - 30 pontos
  15. Esteban Ocon (Haas) - 28 pontos
  16. Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) - 20 pontos
  18. Gabriel Bortoleto (Sauber) - 18 pontos
  19. Oliver Bearman (Haas) - 18 pontos
  20. Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
  21. Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto

Campeonato de Construtores

  1. McLaren - 650 pontos
  2. Mercedes - 325 pontos
  3. Ferrari - 298 pontos
  4. Red Bull - 290 pontos
  5. Williams - 102 pontos
  6. Racing Bulls - 72 pontos
  7. Aston Martin - 68 pontos
  8. Sauber - 55 pontos
  9. Haas - 46 pontos
  10. Alpine - 20 pontos

