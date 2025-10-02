F1 classificação do Mundial de Pilotos atualizada: confira quem lidera a disputa
Piastri lidera com 324, Norris é vice com 299; Verstappen tem 255 e tenta se aproximar da briga pelo título mundial de pilotos em 2025
A Fórmula 1 chega à reta final com disputa aberta no topo da tabela. Oscar Piastri mantém a liderança do Mundial de Pilotos com 324 pontos, seguido por Lando Norris, com 299. A expectativa é que os dois sejam os protagonistas da disputa pelo campeonato.
Max Verstappen, contudo, soma 255 e vem de vitória no Azerbaijão. Ele ainda sonha em entrar na briga pelo quinto título e começa a pressionar as McLarens.
Verstappen reduziu a diferença nas últimas etapas, tendo vencido em Baku, no Azerbaijão, e segue como o principal perseguidor fora da equipe britânica. Por sua vez, George Russell aparece em quarto com 212 pontos.
No segundo pelotão, Charles Leclerc e Lewis Hamilton sustentam a Ferrari no top-6, enquanto Kimi Antonelli e Alexander Albon seguem com pontuação sólida. O brasileiro Gabriel Bortoleto soma 18 pontos.
F1 - Classificação - Mundial de Pilotos
|Oscar Piastri (McLaren)
|324 pts
|Lando Norris (McLaren)
|299 pts
|Max Verstappen (Red Bull)
|255 pts
|George Russell (Mercedes)
|212 pts
|Charles Leclerc (Ferrari)
|165 pts
|Lewis Hamilton (Ferrari)
|121 pts
|Kimi Antonelli (Mercedes)
|78 pts
|Alexander Albon (Williams)
|70 pts
|Isack Hadjar (Racing Bulls)
|39 pts
|Nico Hülkenberg (Sauber)
|37 pts
|Lance Stroll (Aston Martin)
|32 pts
|Carlos Sainz (Williams)
|31 pts
|Liam Lawson (Racing Bulls)
|30 pts
|Fernando Alonso (Aston Martin)
|30 pts
|Esteban Ocon (Haas)
|28 pts
|Pierre Gasly (Alpine)
|20 pts
|Yuki Tsunoda (Red Bull)
|20 pts
|Gabriel Bortoleto (Sauber)
|18 pts
|Oliver Bearman (Haas)
|16 pts
|Franco Colapinto (Alpine)
|0 pt
|Jack Doohan (Alpine)
|0 pt