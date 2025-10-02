fechar
Formula 1 | Notícia

F1 classificação do Mundial de Pilotos atualizada: confira quem lidera a disputa

Piastri lidera com 324, Norris é vice com 299; Verstappen tem 255 e tenta se aproximar da briga pelo título mundial de pilotos em 2025

Por Thiago Wagner Publicado em 02/10/2025 às 17:01
Charles Leclerc, piloto de Fórmula 1 da Ferrari
Charles Leclerc, piloto de Fórmula 1 da Ferrari - F1 / Reprodução

A Fórmula 1 chega à reta final com disputa aberta no topo da tabela. Oscar Piastri mantém a liderança do Mundial de Pilotos com 324 pontos, seguido por Lando Norris, com 299. A expectativa é que os dois sejam os protagonistas da disputa pelo campeonato.

Max Verstappen, contudo, soma 255 e vem de vitória no Azerbaijão. Ele ainda sonha em entrar na briga pelo quinto título e começa a pressionar as McLarens.

Verstappen reduziu a diferença nas últimas etapas, tendo vencido em Baku, no Azerbaijão, e segue como o principal perseguidor fora da equipe britânica. Por sua vez, George Russell aparece em quarto com 212 pontos.

No segundo pelotão, Charles Leclerc e Lewis Hamilton sustentam a Ferrari no top-6, enquanto Kimi Antonelli e Alexander Albon seguem com pontuação sólida. O brasileiro Gabriel Bortoleto soma 18 pontos.

F1 - Classificação - Mundial de Pilotos

Oscar Piastri (McLaren) 324 pts
Lando Norris (McLaren) 299 pts
Max Verstappen (Red Bull) 255 pts
George Russell (Mercedes) 212 pts
Charles Leclerc (Ferrari) 165 pts
Lewis Hamilton (Ferrari) 121 pts
Kimi Antonelli (Mercedes) 78 pts
Alexander Albon (Williams) 70 pts
Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 pts
Nico Hülkenberg (Sauber) 37 pts
Lance Stroll (Aston Martin) 32 pts
Carlos Sainz (Williams) 31 pts
Liam Lawson (Racing Bulls) 30 pts
Fernando Alonso (Aston Martin) 30 pts
Esteban Ocon (Haas) 28 pts
Pierre Gasly (Alpine) 20 pts
Yuki Tsunoda (Red Bull) 20 pts
Gabriel Bortoleto (Sauber) 18 pts
Oliver Bearman (Haas) 16 pts
Franco Colapinto (Alpine) 0 pt
Jack Doohan (Alpine) 0 pt

