Tem corrida da Fórmula 1 hoje (17/08)? Veja data e horário do GP da Holanda
Grande Prêmoo em Zandvoort será o 15° da temporada; Em casa, Verstappen terá chance de iniciar arrancada quase impossível contra Piastri e Norris
A Fórmula 1 segue de "férias". Após a disputa do GP da Hungria, vencido por Lando Norris no primeiro fim de semana de agosto, a principal categoria do automobilismo mundial passará por três semanas sem corridas, retornando apenas nos dias 29, 30 e 31 de agosto, com o GP da Holanda.
Daqui pra lá, as equipes tem a oportunidade de trabalhar em atualizações para melhorar seus carros e tentar uma segunda "metade" de temporada ainda mais eficiente.
Além disso, o período tende a movimentar o mercado com pilotos. Com uma série de pilotos sem contrato com nenhuma equipe pra 2026, a tendência é as negociações estejam a todo vapor.
Programação completa do GP da Holanda 2025
Sexta-feira (29/08)
- Treino Livre 1 - 7h30 - Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
- Treino Livre 2 - 11h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Sábado (30/08)
- Treino Livre 3 - 6h30 - Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
- Classificação - 10h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Domingo (31/08)
-
Corrida - 10h - Band, Bandplay, Band.com.br, Bandsports, Newco Play e F1TV
Links oficiais para assistir o GP da Hungria online e grátis
- Band.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandplay (CLIQUE AQUI para assistir)
- Bandsports.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)
Classificação da Temporada 2025 da Fórmula 1
Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) - 284 pontos
- Lando Norris (McLaren) - 275 pontos
- Max Verstappen (Red Bull) - 187 pontos
- George Russell (Mercedes) - 172 pontos
- Charles Leclerc (Ferrari) - 151 pontos
- Lewis Hamilton (Ferrari) - 109 pontos
- Kimi Antonelli (Mercedes) - 64 pontos
- Alexander Albon (Williams) - 54 pontos
- Nico Hülkenberg (Sauber) - 37 pontos
- Esteban Ocon (Haas) - 27 pontos
- Fernando Alonso (Aston Martin) - 26 pontos
- Lance Stroll (Aston Martin) - 26 pontos
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - 22 pontos
- Pierre Gasly (Alpine) - 20 pontos
- Liam Lawson (Racing Bulls) - 16 pontos
- Carlos Sainz (Williams) - 16 pontos
- Gabriel Bortoleto (Sauber) - 14 pontos
- Yuki Tsunoda (Red Bull) - 10 pontos
- Oliver Bearman (Haas) - 8 pontos
- Franco Colapinto (Alpine) - 0 ponto
- Jack Doohan (Alpine) - 0 ponto
Construtores
- McLaren - 559 pontos
- Ferrari - 260 pontos
- Mercedes - 236 pontos
- Red Bull - 194 pontos
- Williams - 70 pontos
- Aston Martin - 52 pontos
- Sauber - 51 pontos
- Racing Bulls - 45 pontos
- Haas - 35 pontos
- Alpine - 20 pontos