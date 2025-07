F1 TL2 GP da Hungria ao vivo: horário e onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fórmula 1 desembarca na Hungria neste fim de semana para o último GP antes da pausa do meio da temporada; McLarens seguem fortes na briga

A programação do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 segue nesta sexta-feira (1º) com a segunda sessão de treinos livres (TL2). Após o TL1 pela manhã, as equipes voltam à pista para mais uma hora de testes e ajustes nos carros, visando a classificação de sábado e a corrida de domingo.

O Treino Livre 2 acontece às 12h (horário de Brasília) e será transmitido ao vivo pela TV e também via internet. O torcedor poderá acompanhar a sessão no Bandsports, pela Bandplay, Newco Play, Band.com.br e também na plataforma oficial F1TV, que oferece imagens exclusivas de todas as câmeras da prova.

A etapa húngara vem na sequência da vitória de Oscar Piastri no GP da Bélgica, com Lando Norris e Charles Leclerc completando o pódio. O campeonato segue acirrado, com a McLaren dominante tanto entre os pilotos quanto nos construtores.

Onde assistir ao vivo o TL2 da Fórmula 1



Data: Sexta-feira, 1º de agosto

Horário: 12h00 (de Brasília)

Transmissão ao vivo: