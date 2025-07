F1 TL1 GP da Hungria ao vivo: horário e onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1 começa oficialmente nesta sexta-feira (1º), com o Treino Livre 1 (TL1) abrindo a programação no circuito de Hungaroring. A atividade marca o início dos trabalhos das equipes para o fim de semana e será fundamental para os ajustes dos carros antes da classificação e da corrida.

Esta será a última etapa antes da pausa de meio de temporada da F1. Depois disso, os pilotos só voltam a correr em 31 de agosto, no GP da Holanda.

A sessão do TL1 está marcada para às 8h30 (horário de Brasília) e contará com transmissão ao vivo em diversos canais e plataformas. Os fãs poderão acompanhar o TL1 pela TV, no Bandsports, além dos serviços de streaming e internet da Bandplay, Newco Play, F1TV e Band.com.br.

O GP da Hungria promete mais um capítulo acirrado da disputa entre os líderes do campeonato. Oscar Piastri chega embalado após vencer o GP da Bélgica, seguido por Lando Norris e Charles Leclerc no pódio. A McLaren lidera o Mundial de Construtores, enquanto Piastri também está na frente na tabela de pilotos.

Onde assistir ao vivo o TL1 da Fórmula 1



Data: Sexta-feira, 1º de agosto

Horário: 8h30 (de Brasília)

Transmissão ao vivo: