Ex-Flamengo, Diego Ribas participa de lançamento da MotoChefe em Pernambuco

Ex-jogador apresenta a palestra "Do Medo à Glória" no dia 12 de dezembro, em Boa Viagem; evento marca chegada de montadora ao estado.

Clique aqui e escute a matéria

O ex-jogador e comentarista Diego Ribas desembarca no Recife no próximo dia 12 de dezembro (sexta-feira) para uma agenda voltada ao empreendedorismo e à alta performance. O ídolo do Flamengo e com passagens pela Seleção Brasileira comanda a palestra “Do Medo à Glória”.

O evento acontece no Hotel Transamérica Prestige, na Avenida Boa Viagem, e marca a chegada da MotoChefe ao estado. Diego Ribas atua hoje como embaixador oficial e conselheiro de expansão da marca, que é uma montadora nacional de mobilidade elétrica.

A palestra será voltada para influenciadores, empresários e imprensa. Na apresentação, Diego abordará temas como disciplina, mentalidade de liderança e superação, traçando paralelos entre sua carreira no esporte e o mundo dos negócios.

Expansão no Nordeste

A visita do ex-jogador simboliza o início da operação da MotoChefe em Pernambuco. A empresa escolheu o Recife para sediar um centro de distribuição que atenderá todo o Nordeste, além de uma loja conceito.

A unidade, localizada na Avenida Domingos Ferreira, 99, será aberta ao público no dia 13 de dezembro (sábado), oferecendo motos elétricas, bikes e patinetes.

Fundada em 2019, a montadora possui mais de 300 pontos de venda no país e aposta na mobilidade sustentável como alternativa para o trânsito urbano.

SERVIÇO