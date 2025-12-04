Franciele anuncia fim definitivo do casamento com Diego Grossi: “Estou em paz”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Franciele abriu o coração sobre o fim do casamento com Diego Grossi. Os dois, que se conheceram no BBB 14, ficaram juntos por cerca de dez anos, entre idas e vindas, e tiveram um filho, Enrico, de 4 anos.

Em entrevista ao jornal O Globo, a influenciadora digital refletiu sobre o rompimento mais recente entre eles, que aconteceu há cerca de dois meses, e que, segundo ela, é definitivo. “Estávamos passando por algumas crises, e eu não estava me priorizando. Realmente não tenho interesse em voltar porque estou em paz, bem”, disse ela.

“Não tenho raiva ou ódio, nada contra, porque ele é o pai do meu filho. Temos uma história de respeito. Mas eu precisava deste tempo, de focar no que quero, nos meus trabalhos. Eu estava vivendo uma vida por ele, estava tóxico para mim”, declarou Franciele. Segundo a ex-BBB, Diego Grossi enfrentou problemas financeiros ocasionados por apostas, e influenciou, também, na decisão.

“Ele teve problema com apostas, vendeu coisas, quebrou coisas, e eu fiquei bem mal. De fato, no ano passado separamos, ele pediu para voltar, eu quis dar uma oportunidade. Mas há uns meses eu disse que estava sentindo a necessidade de ficar sozinha, de focar nos meus projetos. A dependência do jogo é algo muito sério, um vício”, declarou ela. “Querendo ou não, acaba respingando em quem está junto. Então, para não respingar mais em mim e no meu filho, decidi separar”, explicou Franciele.

