Harlem Globetrotters se apresentam no Geraldão e marcam reencontro com o público recifense

Após mais de cinco décadas, grupo norte-americano mistura esporte e entretenimento em apresentação no Geraldão, na Zona Sul do Recife

Por Pedro Lima Publicado em 26/09/2025 às 23:17
Harlem Globetrotters
Harlem Globetrotters - DIVULGAÇÃO

Os Harlem Globetrotters se apresentaram nesta sexta-feira (26), no Geraldão, na Zona Sul do Recife, em mais uma etapa da turnê que passa por 18 cidades brasileiras. O grupo norte-americano de basquete mistura esporte, humor e interações com o público em espetáculos que percorrem diferentes países há quase um século.

A última vez que os Globetrotters estiveram no Recife foi em novembro de 1971, quando fizeram duas apresentações contra os New York Nationals, adversários recorrentes nas exibições. Desde então, a equipe se consolidou como referência no entretenimento, tendo inclusive inspirado produções como desenho animado nos anos 1970.

O espetáculo no Geraldão reuniu famílias, jovens e adultos nostálgicos que acompanharam jogadas inusitadas, momentos de interação direta com a plateia. Outro destaque é a presença do mascote "Globie", um globo terrestre antropomorfizado. A partida terminou 106 a 104, mas o placar teve papel secundário diante do espetáculo apresentado em quadra.

Para o público presente, a oportunidade de ver os Globetrotters de perto foi marcante. “Isso é um sonho. Uma oportunidade única. Vivo basquete desde pequeno e essa foi uma oportunidade incrível”, afirmou Renato Honorato, que aguardava para tirar foto com a equipe ao fim da apresentação.

"Foi muito sensacional. A primeira vez aqui no Geraldão e ser desse jeito, é fenomenal", comentou outro fã.

Programação da turnê no Brasil

  • 24/09 – Fortaleza (CE) | CFO
  • 26/09 – Recife (PE) | Geraldão
  • 27/09 – Belém (PA) | Mangueirinho
  • 28/09 – São Paulo (SP) | Ginásio do Ibirapuera
  • 30/09 – Franca (SP) | Pedrocão
  • 01/10 – Ribeirão Preto (SP) | Cava do Bosque
  • 03/10 – Santa Cruz do Sul (RS) | Ginásio do Arnão
  • 05/10 – Caxias do Sul (RS) | Centro Esportivo SESI
  • 10/10 – Criciúma (SC) | Ginásio Municipal, FME
  • 11/10 – São José (SC) | Arena Multiuso São José
  • 12/10 – Joinville (SC) | Arena Centreventos
  • 17/10 – Brasília (DF) | Arena BRB Nilson Nelson
  • 18/10 – Goiânia (GO) | Goiânia Arena
  • 19/10 – Curitiba (PR) | Ginásio do Tarumã
  • 21/10 – Maringá (PR) | Ginásio Chico Neto
  • 23/10 – Londrina (PR) | Ginásio Moringão
  • 24/10 – Campinas (SP) | Arena Concórdia
  • 25/10 – Rio de Janeiro (RJ) | Maracanãzinho
  • 26/10 – Belo Horizonte (MG) | Mineirinho

Quem são os Harlem Globetrotters?

Criados em 1926, originalmente em Chicago, os Harlem Globetrotters surgiram como uma alternativa para dar visibilidade a jogadores negros, que eram impedidos de atuar em ligas profissionais de basquete nos Estados Unidos devido às políticas de segregação racial. Desde então, o grupo já se apresentou em mais de 120 países.

O nome Harlem foi escolhido em referência ao bairro de Nova York que era, na época, símbolo da cultura afro-americana, embora a equipe só tenha se mudado para Nova York quatro décadas depois.

