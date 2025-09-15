Mano Brown e Orochi se apresentam no Recife em Janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mano Brown e Orochi se encontram no palco do Geraldão, no Recife, em janeiro de 2026, em um show histórico que une duas gerações do rap

O Ginásio Geraldão, no Recife, será palco de um encontro inédito entre duas potências do rap nacional. No dia 10 de janeiro de 2026, o evento “Encontro de Gerações” traz para a capital pernambucana Mano Brown e Orochi em apresentações que prometem marcar a história da cena. Os ingressos já estão à venda, com preços a partir de R$ 90,00.

Nome fundamental da música brasileira, Mano Brown é a voz que deu forma ao rap no país desde os anos 1990, à frente dos Racionais MC’s. Com letras que retratam as periferias, suas histórias e resistências, o artista consolidou sua trajetória como referência cultural e social. Em carreira solo, Brown segue inovando e entregando ao público shows potentes.

Representando a nova geração, Orochi é hoje um dos principais nomes do rap no Brasil. O cantor e compositor carioca acumula números expressivos nas plataformas digitais e uma legião de fãs espalhados pelo país. Com sua estética urbana e shows sempre lotados, ele se firmou como um dos artistas mais influentes da cena atual.

O “Encontro de Gerações” coloca lado a lado duas trajetórias distintas que se conectam pela mesma essência: a força transformadora do rap.

Ingressos e informações Os ingressos estão à venda no site e quiosques da Bilheteria Digital, a partir de R$ 90,00. Produção: 18k Produções. Mais informações e atualizações: @manobrowneorochi.