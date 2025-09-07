Flávia Saraiva retorna com ouro na trave no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística disputado no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Competição nacional aconteceu neste domingo (07/09) no Geraldão; veja resultados de todas as provas no masculino e também no feminino

Flávia Saraiva voltou em grande forma no Brasileiro de Ginástica Artística 2025, no Geraldão, Zona Sul do Recife, nesse domingo (7). Competindo só na trave, a carioca levou o ouro com 13.600 — aumentou a execução (8.033 8.100) e reduziu a dificuldade (5.9 5.5). O pódio teve ainda Gabriela Barbosa (13.400) e Júlia Soares (13.233), com Thaís Fidélis em 4º (13.066). Flávia já havia sinalizado foco em trave e solo no Brasileiro e no Mundial de Jacarta.

No feminino, Júlia se “reergueu” no solo e foi campeã com 13.300, à frente de Júlia Coutinho e Maria Eduarda Pinto. Sophia Weisberg, campeã do individual geral, venceu o salto (13.100 no Yurchenko com dupla pirueta e 13.266 no salto de frente carpado, a maior nota da final).

Nas barras, ouro para Ana Luiza Lima (13.366), com Lorrane Oliveira em 2º (13.300). Curiosidade: dez ginastas dividiram as 12 medalhas do dia; só Júlia Soares e Gabriela Barbosa subiram duas vezes ao pódio (e Júlia Coutinho já tinha bronze no individual geral).

Entre os homens, Caio Souza encerrou em alta na barra fixa (14.366, maior nota do dia) e fechou o Brasileiro com quatro ouros, além de um bronze nas paralelas. Arthur Nory, em retorno após lesão, caiu no Jaeger com pirueta e foi 8º.

Pedro Henrique Silvestre manteve a boa fase: ouro no cavalo com alças (13.300) e nas barras paralelas (13.066), mais prata no salto. Ele já havia brilhado nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 (prata no individual geral, ouro no cavalo e bronze na barra fixa).

No solo masculino, João Perdigão levou o ouro com 13.266 no desempate contra Yuri Guimarães — mesma pontuação, mas execução superior do mineiro (8.266). No salto, Tomás Rodrigues fez o melhor salto isolado (14.233), mas, com dor no tornozelo, não realizou o segundo; o ouro ficou com Juliano Oliva, que cravou dois 13.800 (duplo mortal grupado e Yurchenko com dupla pirueta).

Resultados do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2025

Feminino

Salto

Sophia Weisberg (2009, ECP-SP) – 13.183 Luiza Abel (2008, GNU-RS) – 12.900 Clara Stecca (2008, GNU-RS) – 12.883

Barras Paralelas

Ana Luiza Lima (2005, MTC-MG) – 13.366 Lorrane Oliveira (1998, CRF-RJ) – 13.300 Gabriela Barbosa (2007, ECP-SP) – 12.833

Trave

Flávia Saraiva (1999, CRF-RJ) – 13.600 Gabriela Barbosa (2007, ECP-SP) – 13.400 Júlia Soares (2005, ECP-SP) – 13.233

Solo

Júlia Soares (2005, ECP-SP) – 13.300 Júlia Coutinho (2009, CRF-RJ) – 13.166 Maria Eduarda Pinto (2009, CRF-RJ) – 12.466

Masculino

Solo

João Perdigão (2005, ECP-SP) – 13.266 Yuri Guimarães (2003, AGITH-SP) – 13.266 Patrick Correa (2002, ECP-SP) – 13.233

Cavalo com Alças

Pedro Henrique Silvestre (2007, ADECO-SP) – 13.300 Diogo Rodrigues (2003, ECP-SP) – 13.133 Tomas Rodrigues (2000, AGITH-SP) – 12.900

Argolas

Caio Souza (1993, MTC-MG) – 13.866 Juliano Oliva (2000, GNU-RS) – 13.466 Gustavo Pereira (2003, MTC-MG) – 13.400

Salto

Juliano Oliva (2000, GNU-RS) – 13.800 Pedro Henrique Silvestre (ADECO-SP) – 13.683 Yuri Guimarães (2003, AGITH-SP) – 13.500

Barras Paralelas

Pedro Henrique Silvestre (2007, ADECO-SP) – 13.066 Diogo Rodrigues (2003, ECP-SP) – 13.033 Caio Souza (1993, MTC-MG) – 12.900

Barra Fixa