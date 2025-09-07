Flávia Saraiva retorna com ouro na trave no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística disputado no Recife
Competição nacional aconteceu neste domingo (07/09) no Geraldão; veja resultados de todas as provas no masculino e também no feminino
Flávia Saraiva voltou em grande forma no Brasileiro de Ginástica Artística 2025, no Geraldão, Zona Sul do Recife, nesse domingo (7). Competindo só na trave, a carioca levou o ouro com 13.600 — aumentou a execução (8.033 8.100) e reduziu a dificuldade (5.9 5.5). O pódio teve ainda Gabriela Barbosa (13.400) e Júlia Soares (13.233), com Thaís Fidélis em 4º (13.066). Flávia já havia sinalizado foco em trave e solo no Brasileiro e no Mundial de Jacarta.
No feminino, Júlia se “reergueu” no solo e foi campeã com 13.300, à frente de Júlia Coutinho e Maria Eduarda Pinto. Sophia Weisberg, campeã do individual geral, venceu o salto (13.100 no Yurchenko com dupla pirueta e 13.266 no salto de frente carpado, a maior nota da final).
Nas barras, ouro para Ana Luiza Lima (13.366), com Lorrane Oliveira em 2º (13.300). Curiosidade: dez ginastas dividiram as 12 medalhas do dia; só Júlia Soares e Gabriela Barbosa subiram duas vezes ao pódio (e Júlia Coutinho já tinha bronze no individual geral).
Entre os homens, Caio Souza encerrou em alta na barra fixa (14.366, maior nota do dia) e fechou o Brasileiro com quatro ouros, além de um bronze nas paralelas. Arthur Nory, em retorno após lesão, caiu no Jaeger com pirueta e foi 8º.
Pedro Henrique Silvestre manteve a boa fase: ouro no cavalo com alças (13.300) e nas barras paralelas (13.066), mais prata no salto. Ele já havia brilhado nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 (prata no individual geral, ouro no cavalo e bronze na barra fixa).
No solo masculino, João Perdigão levou o ouro com 13.266 no desempate contra Yuri Guimarães — mesma pontuação, mas execução superior do mineiro (8.266). No salto, Tomás Rodrigues fez o melhor salto isolado (14.233), mas, com dor no tornozelo, não realizou o segundo; o ouro ficou com Juliano Oliva, que cravou dois 13.800 (duplo mortal grupado e Yurchenko com dupla pirueta).
Resultados do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2025
Feminino
Salto
- Sophia Weisberg (2009, ECP-SP) – 13.183
- Luiza Abel (2008, GNU-RS) – 12.900
- Clara Stecca (2008, GNU-RS) – 12.883
Barras Paralelas
- Ana Luiza Lima (2005, MTC-MG) – 13.366
- Lorrane Oliveira (1998, CRF-RJ) – 13.300
- Gabriela Barbosa (2007, ECP-SP) – 12.833
Trave
- Flávia Saraiva (1999, CRF-RJ) – 13.600
- Gabriela Barbosa (2007, ECP-SP) – 13.400
- Júlia Soares (2005, ECP-SP) – 13.233
Solo
- Júlia Soares (2005, ECP-SP) – 13.300
- Júlia Coutinho (2009, CRF-RJ) – 13.166
- Maria Eduarda Pinto (2009, CRF-RJ) – 12.466
Masculino
Solo
- João Perdigão (2005, ECP-SP) – 13.266
- Yuri Guimarães (2003, AGITH-SP) – 13.266
- Patrick Correa (2002, ECP-SP) – 13.233
Cavalo com Alças
- Pedro Henrique Silvestre (2007, ADECO-SP) – 13.300
- Diogo Rodrigues (2003, ECP-SP) – 13.133
- Tomas Rodrigues (2000, AGITH-SP) – 12.900
Argolas
- Caio Souza (1993, MTC-MG) – 13.866
- Juliano Oliva (2000, GNU-RS) – 13.466
- Gustavo Pereira (2003, MTC-MG) – 13.400
Salto
- Juliano Oliva (2000, GNU-RS) – 13.800
- Pedro Henrique Silvestre (ADECO-SP) – 13.683
- Yuri Guimarães (2003, AGITH-SP) – 13.500
Barras Paralelas
- Pedro Henrique Silvestre (2007, ADECO-SP) – 13.066
- Diogo Rodrigues (2003, ECP-SP) – 13.033
- Caio Souza (1993, MTC-MG) – 12.900
Barra Fixa
- Caio Souza (1993, MTC-MG) – 14.366
- Murilo Pontedura (2001, AGITH-SP) – 13.500
- Patrick Correa (2002, ECP-SP) – 13.500