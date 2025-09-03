Atletas pernambucanas representam o estado no Campeonato Brasileiro de Ginástica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cinco ginastas representam Pernambuco no Brasileiro de Ginástica, que reúne mais de 300 atletas de todo o país no Geraldão

O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na Imbiribeira, segue movimentado com o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que ocorre até o próximo sábado, 7 de setembro. O evento, organizado pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), reúne mais de 300 ginastas das categorias infantil e adulta, vindos de todas as regiões do Brasil.

Pernambuco é representado por cinco atletas femininas, sendo três na categoria infantil e duas na adulta. As jovens promessas e talentos locais têm se destacado em meio à elite da ginástica nacional, ganhando visibilidade e experiência em um dos palcos mais importantes da modalidade no país.

Quem são as ginastas pernambucanas no campeonato:

Categoria Infantil:

Emanuelle Silva, 10 anos – Clube Bello Salto

Maria Carolina Farias, 11 anos – Clube Bello Salto

Isa Cavalcanti, 12 anos – Clube Bello Salto

Categoria Adulta:

Giovanna Botelho, 13 anos – Clube Bello Salto

Raíssa Barros, 22 anos – CGEM-PE

Quatro dessas atletas treinam no Clube Bello Salto, um dos principais centros de formação da ginástica artística em Pernambuco. A treinadora da equipe, que acompanha as atletas desde as categorias de base, celebrou a participação das meninas no torneio.

“Foi um processo longo e árduo. As meninas treinam de segunda a sexta-feira, três horas e meia por dia. São muitas repetições e muito preparo físico para se chegar ao nível de um Campeonato Brasileiro. Elas vêm se esforçando bastante para representar bem o nosso Estado”, afirma Clarissa Bello, técnica do clube.

A etapa infantil se encerra nesta quarta-feira (3), com a entrega das primeiras medalhas do campeonato. Já as disputas da categoria adulta começam oficialmente nesta quinta-feira (4), com treinos escalonados, e seguem até o domingo (7), quando acontecem as finais e a cerimônia de premiação.



Grandes estrelas confirmadas



O campeonato também conta com a presença de nomes consagrados da ginástica brasileira. Entre as atletas, estão Flávia Saraiva, Júlia Soares e Lorrane Oliveira, medalhistas olímpicas de bronze por equipes nos Jogos de Paris 2024. No masculino, o destaque vai para Arthur Nory, também medalhista olímpico, bronze na Rio 2016.

Recife como polo esportivo



A escolha de Recife como sede do evento reforça a vocação esportiva da cidade. Segundo o secretário de Esportes do Recife, Eriberto Filho, a realização do campeonato é uma conquista para o município.

“É uma grande alegria para o Recife receber o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, um dos maiores eventos esportivos do país. Isso mostra a força da nossa cidade como palco de grandes competições e inspira nossos jovens atletas a sonharem ainda mais alto”, afirmou.

Esporte com responsabilidade social



O campeonato também tem caráter solidário. Durante os dias de evento, o público é incentivado a doar alimentos, que serão destinados ao Banco de Alimentos do Recife, gerido pela Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome. Com a nova sede no bairro do Torreão, o equipamento teve sua capacidade de distribuição ampliada em 700%, chegando a 100 toneladas de alimentos arrecadados.

Programação – Categoria Adulta

Quinta (4/9)

8h às 16h20: Treinamento escalonado (masculino e feminino)

Sexta (5/9)

8h às 16h20: Treinamento de pódio (masculino e feminino)

Sábado (6/9)

9h25 às 11h30: Classificatória feminina

9h25 às 11h55: Classificatória masculina

15h25 às 17h30: Classificatória feminina

15h25 às 17h55: Classificatória masculina

18h00: Premiação do individual geral e por equipes

Domingo (7/9)

14h05: Finais do solo masculino

14h38: Finais do salto feminino e do cavalo com alças

15h11: Finais das barras assimétricas e das argolas

16h05: Finais da trave e do salto masculino

16h46: Finais do solo feminino e das barras paralelas

17h19: Final da barra fixa

18h00: Cerimônia de premiação final

Saiba como acessar o JC Premium