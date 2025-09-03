Atletas pernambucanas representam o estado no Campeonato Brasileiro de Ginástica
Cinco ginastas representam Pernambuco no Brasileiro de Ginástica, que reúne mais de 300 atletas de todo o país no Geraldão
O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), na Imbiribeira, segue movimentado com o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que ocorre até o próximo sábado, 7 de setembro. O evento, organizado pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), reúne mais de 300 ginastas das categorias infantil e adulta, vindos de todas as regiões do Brasil.
Pernambuco é representado por cinco atletas femininas, sendo três na categoria infantil e duas na adulta. As jovens promessas e talentos locais têm se destacado em meio à elite da ginástica nacional, ganhando visibilidade e experiência em um dos palcos mais importantes da modalidade no país.
Quem são as ginastas pernambucanas no campeonato:
Categoria Infantil:
- Emanuelle Silva, 10 anos – Clube Bello Salto
- Maria Carolina Farias, 11 anos – Clube Bello Salto
- Isa Cavalcanti, 12 anos – Clube Bello Salto
Categoria Adulta:
- Giovanna Botelho, 13 anos – Clube Bello Salto
- Raíssa Barros, 22 anos – CGEM-PE
Quatro dessas atletas treinam no Clube Bello Salto, um dos principais centros de formação da ginástica artística em Pernambuco. A treinadora da equipe, que acompanha as atletas desde as categorias de base, celebrou a participação das meninas no torneio.
“Foi um processo longo e árduo. As meninas treinam de segunda a sexta-feira, três horas e meia por dia. São muitas repetições e muito preparo físico para se chegar ao nível de um Campeonato Brasileiro. Elas vêm se esforçando bastante para representar bem o nosso Estado”, afirma Clarissa Bello, técnica do clube.
A etapa infantil se encerra nesta quarta-feira (3), com a entrega das primeiras medalhas do campeonato. Já as disputas da categoria adulta começam oficialmente nesta quinta-feira (4), com treinos escalonados, e seguem até o domingo (7), quando acontecem as finais e a cerimônia de premiação.
Grandes estrelas confirmadas
O campeonato também conta com a presença de nomes consagrados da ginástica brasileira. Entre as atletas, estão Flávia Saraiva, Júlia Soares e Lorrane Oliveira, medalhistas olímpicas de bronze por equipes nos Jogos de Paris 2024. No masculino, o destaque vai para Arthur Nory, também medalhista olímpico, bronze na Rio 2016.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Recife como polo esportivo
A escolha de Recife como sede do evento reforça a vocação esportiva da cidade. Segundo o secretário de Esportes do Recife, Eriberto Filho, a realização do campeonato é uma conquista para o município.
“É uma grande alegria para o Recife receber o Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, um dos maiores eventos esportivos do país. Isso mostra a força da nossa cidade como palco de grandes competições e inspira nossos jovens atletas a sonharem ainda mais alto”, afirmou.
Esporte com responsabilidade social
O campeonato também tem caráter solidário. Durante os dias de evento, o público é incentivado a doar alimentos, que serão destinados ao Banco de Alimentos do Recife, gerido pela Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome. Com a nova sede no bairro do Torreão, o equipamento teve sua capacidade de distribuição ampliada em 700%, chegando a 100 toneladas de alimentos arrecadados.
Programação – Categoria Adulta
Quinta (4/9)
- 8h às 16h20: Treinamento escalonado (masculino e feminino)
Sexta (5/9)
- 8h às 16h20: Treinamento de pódio (masculino e feminino)
Sábado (6/9)
- 9h25 às 11h30: Classificatória feminina
- 9h25 às 11h55: Classificatória masculina
- 15h25 às 17h30: Classificatória feminina
- 15h25 às 17h55: Classificatória masculina
- 18h00: Premiação do individual geral e por equipes
Domingo (7/9)
- 14h05: Finais do solo masculino
- 14h38: Finais do salto feminino e do cavalo com alças
- 15h11: Finais das barras assimétricas e das argolas
- 16h05: Finais da trave e do salto masculino
- 16h46: Finais do solo feminino e das barras paralelas
- 17h19: Final da barra fixa
- 18h00: Cerimônia de premiação final