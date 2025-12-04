Criminosos tentam roubar motocicleta em estacionamento em Boa Viagem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Crime foi filmado por testemunha e os assaltantes fugiram sem levar o veículo; a motocicleta foi protegida por um cadeado instalado no disco

Um homem flagrou, de dentro de um carro estacionado, a tentativa de furto de uma motocicleta em um estacionamento de motos na Rua Padre Bernardino Pessoa, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O crime ocorreu durante o dia e foi registrado em vídeo.

Crime filmado

Nas imagens, um dos suspeitos, ainda de capacete, aparece tentando quebrar a ignição da moto com uma barra de ferro. Ele força o mecanismo várias vezes enquanto o comparsa observa e aguarda.

A ação, porém, foi frustrada por uma trava no disco da roda dianteira. Embora a motocicleta tenha chegado a ligar, o suspeito não conseguiu movimentá-la. Após a tentativa frustrada, os dois fugiram em outra moto.

A equipe voltou ao estacionamento após o ocorrido e confirmou que a motocicleta não foi levada.

Relato da vítima

O proprietário da moto contou que estacionou o veículo por volta das 6h, antes de iniciar o expediente.

Durante a pausa para o almoço, foi informado da tentativa de furto. Ele atribui a proteção da motocicleta ao cadeado instalado no disco, que impediu a ação dos criminosos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.