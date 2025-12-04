fechar
Vídeos | Notícia

Criminosos tentam roubar motocicleta em estacionamento em Boa Viagem

Crime foi filmado por testemunha e os assaltantes fugiram sem levar o veículo; a motocicleta foi protegida por um cadeado instalado no disco

Por TV Jornal Publicado em 04/12/2025 às 15:38
Tentativa Frustrada de Roubo de Moto à Luz do Dia Capturada em Vídeo: Segurança de Estacionamento na Rua Padre Bernardino Pessoa
Tentativa Frustrada de Roubo de Moto à Luz do Dia Capturada em Vídeo: Segurança de Estacionamento na Rua Padre Bernardino Pessoa - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Um homem flagrou, de dentro de um carro estacionado, a tentativa de furto de uma motocicleta em um estacionamento de motos na Rua Padre Bernardino Pessoa, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O crime ocorreu durante o dia e foi registrado em vídeo.

Crime filmado

Nas imagens, um dos suspeitos, ainda de capacete, aparece tentando quebrar a ignição da moto com uma barra de ferro. Ele força o mecanismo várias vezes enquanto o comparsa observa e aguarda.

A ação, porém, foi frustrada por uma trava no disco da roda dianteira. Embora a motocicleta tenha chegado a ligar, o suspeito não conseguiu movimentá-la. Após a tentativa frustrada, os dois fugiram em outra moto.

A equipe voltou ao estacionamento após o ocorrido e confirmou que a motocicleta não foi levada.

Leia Também

Relato da vítima

O proprietário da moto contou que estacionou o veículo por volta das 6h, antes de iniciar o expediente.

Durante a pausa para o almoço, foi informado da tentativa de furto. Ele atribui a proteção da motocicleta ao cadeado instalado no disco, que impediu a ação dos criminosos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags